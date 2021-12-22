Kışın D vitamini depolayabilmenin püf noktaları

Kış aylarında iç mekanlarda daha fazla zaman geçiriyor ve gün ışığından yeterince faydalanamıyorsanız, D vitamini eksikliğinizi tamamlamanın yollarını keşfetmeye ne dersiniz?

Kış soğukları içimizi titretirken battaniye ve şalların içine saklanmak onu yenmenin yoludur. Ancak bu mevsim D vitamini eksikliği ve enfeksiyon riskini artırıyor. Yeterli D vitamini almak, uzun vadeli sağlığınız için çok önemlidir. Yılın çoğunda güneşe maruz kalarak onu elde etmek nispeten daha kolay olabilir, ancak güneşte ısınacak vaktiniz yoksa, kış mevsiminde bu değişebilir.

Kışa ek olarak güneş koruyucu kremler, daha koyu cilt pigmentasyonu, tam kollu giysiler ve daha az güneş ışığına maruz kalmanın D vitamini alımının azalmasına yol açıyor.

Kış aylarında güneşe maruz kalmak zor olabilir ve bu nedenle bu süre zarfında günlük D vitamini alımınıza çok dikkat etmeniz gerekir. Peki, ne kadar almalıyız? Takviyelere başvurmalı mıyız?

D VİTAMİNİNE NEDEN İHTİYACIMIZ VAR?

Kalsiyum, sağlıklı kemiklerin korunmasındaki önemi ile bilinir. Sonuç olarak, kalsiyum tek başına yetersizdir. D vitamini de gereklidir. Yeterli D Vitamini almazsanız kemiklerinizin sağlığı tehlikeye girebilir. D vitamini, yemeklerden ve içeceklerden kalsiyumu emmek için gereklidir.

D vitamini vücudunuzda aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli işlevlere sahiptir:

- Bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olabilir.

- Ruh sağlığınız için faydalıdır ve depresyon semptomlarının yönetiminde yardımcı olur.

- Kemikleri, dişleri, kasları sağlıklı tutmak için gereklidir.

- Aynı zamanda cildin korunmasında ve yenilenmesinde de önemli bir rol oynar.

D VİTAMİNİ DEPOLAMANIN YOLLARI

Yemek söz konusu olduğunda, düzenli diyetinize süt ve süt ürünleri, balık yağı, mantar ve yumurta sarısını dahil edebilirsiniz. Yiyeceklerin yanı sıra, güneş ışığına maruz kalma en büyük önceliğiniz olmalıdır. En az 15-20 dakika sabah erken güneşe maruz kalma gereklidir.

D vitamini eksikliği birçok istenmeyen yan etkiye neden olur. Kemik ağrısı ve sırt rahatsızlığı, uyuşukluk, yorgunluk, sık enfeksiyonlar, gecikmiş yara iyileşmesi, saç dökülmesi, kas ağrısı ve kaygı bunlardan bazılarıdır. Bu belirtilerden birkaçına sahipseniz, D vitamini seviyenize bakılmalıdır.

D vitamini takviyeleri tipik olarak hamile kadınlara, yeni doğanlara, menopozdaki kadınlara ve 65 yaş üstü herkese verilir. Takviyeler yalnızca doktorunuz tarafından reçete edilmişse alınmalıdır. Son olarak, kemiklerinizi, saçlarınızı, zihinsel sağlığınızı ve bağışıklık sisteminizi iyi durumda tutmak için vücudunuzda yeterli miktarda D Vitamini bulundurun. Tek yapmanız gereken D vitamini yüksek besinler yemek. Sağlıklı vücut ağırlığını koruyun ve günde en az 15-20 dakika güneşte oturarak çok geç olmadan D vitamini eksikliği belirtilerine dikkat edin.