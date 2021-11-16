Kışın dikkat edilmesi gereken solunum hastalıkları ve belirtileri

Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde en küçük bir hastalık belirtisi bile endişeye neden olabiliyor. İşte endişelerinizi yatıştırmanızı sağlayacak yaygın solunum hastalıkları ve belirtileri.

Kış mevsiminde solunum yolu hastalıkları daha sık görülür, çünkü insanlar kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirirler ve bu da mikropların bir kişiden diğerine daha kolay geçmesine izin verir. Ayrıca, soğuk hava bağışıklığı zayıflatarak sizi hasta edebilir.

Araştırmalar, düşük sıcaklıkların burnun ilk bağışıklık savunmasını zayıflattığını gösteriyor. Bu da insanların soğuk havalarda neden daha sık burun akıntısı, boğaz ağrısı ve burun çekme yaşadıklarını açıklıyor.

Sıcaklıktaki düşüş eklem ağrısını da kötüleştirebiliyor. Popüler bir teori, özellikle artrit hastalarında ağrıya yol açan tendonları, kasları, eklemleri veya yara dokusunu şişiren barometrik basınçtaki düşüşleri suçluyor.

Hem soğuk algınlığı hem de grip öksürüğe neden olabilir, ancak öksürük daha ciddi bir şeye de işaret edebilir. Aşağıda, kış aylarında dikkat etmeniz gereken 5 yaygın solunum yolu hastalığı ve belirtileri bulunmaktadır.

SOĞUK ALGINLIĞI

Soğuk algınlığına yakalanırsanız, hapşırma ve öksürme, burun akıntısı, boğazda ağrı, düşük dereceli ateş, yorgunluk, titreme ve geneş vücut ağrıları yaşayabilirsiniz.

GRİP

Ateş, vücut ağrıları, hapşırma ve öksürme, boğaz ağrısı, bitkinlik, baş ağrısı, aşırı yorgunluk grip belirtileri vardır. Ayrıca kusabilir veya ishal yaşayabilirsiniz.

BRONŞİT

Akciğerlere hava getiren ve aşırı mukus üretimine neden olan büyük tüpler olan bronşların iltihaplanmasıdır. Mukus, ağrı ve sızılar, titreme, baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, nefes darlığı, sulu gözler ve hırıltılı solunumla birlikte sık öksürüğe neden olabilir.

ZATÜRRE

Zatürre (pnömoni), akciğerleriniz enfekte olduğunda ortaya çıkar ve hava keselerinin irin ve diğer sıvılarla dolmasına neden olur. Yaygın belirtiler arasında kafa karışıklığı, ateş, mukus üreten bir öksürük, yoğun terleme, titreme, iştahsızlık, hızlı nefes ve nabız, nefes darlığı, derin nefes aldığınızda veya öksürdüğünüzde daha kötü olan göğüste ağrı bulunur.

BOĞMACA

Bu, esas olarak bebekleri ve küçük çocukları etkileyen çok bulaşıcı bir bakteriyel enfeksiyondur. Burun akıntısı, gözlerde sulanma, boğaz ağrısı ve hafif atei artışı gibi belirtilerle soğuk algınlığı gibi başlar. Ancak hastalık ilerledikçe, nefes alırken boğmaca sesiyle biten öksürük nöbetleri, öksürük nöbetleri sırasında veya sonrasında kusma, öksürük nöbetlerinden sonra halsizlik olabilir.