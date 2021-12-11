Kışın idrar yolu enfeksiyonlarını önlemenin en etkili 6 yolu

Kış aylarından daha fazla görülen idrar yolu enfeksiyonları riskini, basit ama etkili bazı yöntemler sayesinde azaltmaya ne dersiniz?

Birçok avantajı olan kış mevsiminin kendine has bir cazibesi vardır. Havalar güzelleştikçe iştah ve sindirim düzelir ve insan dışarı çıkıp doğayı keşfetmek isteyebilir. Sezon, sıcak ve nemli havayla ilişkili birçok rahatsızlığı uzak tutarken, artrit, kalp sorunları, solunum sorunları ve cilt sorunları gibi belirli rahatsızlıkların arttığı zamandır.

İdrar yolu enfeksiyonları da kış aylarında sık görülür, ancak bazı ipuçlarını takip ederek önlenebilir. Vücudunuzun hipotermiyi önleme yolu olan soğuk kaynaklı normalden fazla idrar salgılanması nedeniyle kış aylarında idrar yolu enfesiyonu riski artar. İşte, kış mevsiminde idrar yolu enfeksiyonundan kaçınmak için izlemeniz gereken bazı ipuçları;

1. BOL SU İÇİN

Kışın çok soğuk olduğu için su içmekten kaçınıyor musunuz? İdrar yolu enfeksiyonu riskinizi artırabileceği için bir hata yapıyor olabilirsiniz . Hidratlı kalmak, idrar sisteminizin toksik atıkları etkili bir şekilde temizlemesine ve idrar yolu enfeksiyonlarını uzak tutmasına yardımcı olacaktır. Mümkün olduğu kadar su içmeye çalışın.

2. İDRAR TUTMAKTAN KAÇININ

Mesane enfeksiyonu riskinizi azaltmak için tuvalete gitme dürtüsünü hissettiğiniz anda idrar yapın. Çok uzun süre sıkışmış bir şekilde dayanmaya çalışmak mesanenizde ve idrar yollarında bakteri üremesine, böylelikle idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir.

3. KİŞİSEL BAKIMINIZA ÖZEN GÖSTERİN

İyi hijyen uygulamalarına uymanız zorunludur. Tuvaleti ziyaret ettikten sonra iyice temizlediğinizden emin olun. Hijyenden uzak kaldığınız sürece enfeksiyon riskinizi de artacaktır.

4. PAMUKLU İÇ ÇAMAŞIRLARI TERCİH EDİN

Kasık bölgesinin kuru kalmasını sağlayacak pamuklu iç çamaşırı giymeniz faydalı olacaktır. Bu alanda çok fazla nem tutulması, bakteriler için mükemmel bir üreme alanı oluşturabilir. Bu nedenle, yalnızca cilt dostu kumaşları tercih edin.

5. C VİTAMİNİ ALIN

C vitamini yüklü yiyecekler yemek bağışıklığı artırabilir ve idrarınızın asitlik seviyesini yükselterek enfeksiyonlara neden olabilecek bakterileri yok edebilir. Sağlıklı kalmak için portakal, kivi, kırmızı biber ve greyfurt yiyin.

6. KIZILCIK TÜKETİN

Kızılcık meyvesi idrar yolu enfeksiyonları için birebirdir . Bu meyve, E. Coli bakterilerinin mesaneye yapışmasını engelleyen ve enfeksiyon vakalarını azaltan kimyasal bir bileşik olan proantosiyanidinlerle doludur.