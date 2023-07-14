Klima kullananlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Ölüme kadar götürebilir... Kavurucu sıcakların artmasıyla vatandaşlar çareyi klimada buldu. Ancak uzmanlar klima konusunda vatandaşları uyarıyor. Klima kullanımı ölümcül hastalığa sebep olabiliyor. İşte detaylar...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, klimaların popülerliği artıyor.

Serin bir ortamda vakit geçirmek isteyen insanlar, klimanın sağladığı rahatlığı tercih ediyor. Ancak uzmanlar, klimaların potansiyel risklerine dikkat çekiyor ve vatandaşları uyarıyor.

Sadece kışın değil yazın da zatürre gibi hastalıkların görülebileceğini vurgulayan uzmanlar bu hastalığın sebeplerinden birinin de klima olduğunu vurguluyor.

Özellikle 65 yaş üstü ve çocuklarda büyük tehlike yarattığını belirtiyor.

Klima uzun süreli kullanımda zatürre yapıyor!

NPİSTANBUL Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Normalde bu bakteri sulu ortamlarda yüzeyde bulunur. Ancak şebeke yolu ile binalardaki tüm sulu sistemlere geçebilir.

Özellikle klima, su havalandırma tankları ve buhar odaları gibi sulu ortamlarda ürer. Bu tip havalandırma ve soğutma sistemlerinde ortaya çıkan bakteriye bağlı enfekte zerrecikler, bunu soluyan kişiler ve topluluklarda salgınlara neden olur. Zatürreede bildiğimiz gibi göğüs ve sırt ağrıları, öksürük, ateş, nefes darlığı gibi şikayetler ortaya çıkar." sözleriyle vatandaşları uyardı.

Zamanında tedavi önemli

Zamanında tedavinin önemini vurgulayan Aytaç Atamer, "Yaz zatürresinde halsizlik, kas ağrıları, baş ağrısı, karın ağrısı hatta bulantı, kusma ve ishal gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle hastalığın iyi takip edilmesi ve erken tanı konması önemlidir. Zamanında tedavi edilmezse şok, koma ve ölüme bile neden olabilir. Erken tanı ve etkin tedavi ile tam iyileşme sağlanabilir. Ancak özellikle kronik astım, KOAH, diyabet hastalarında, çocuklarda ve 65 yaş üstü olanlarda bu hastalık daha ağır seyreder." dedi.