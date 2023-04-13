Kocaeli Şehir Hastanesi için geri sayım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 hastaneden oluşan, toplam 1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi'nin cumartesi günü açılacağını duyurdu.

DHA

Türkiye'nin son 20 yıllık atılımı 2023'te zirve yaptı.

Özellikle savunma sanayisi ve sağlık sektöründeki büyük ilerleme her vatandaşın fark ettiği bir duruma geldi.

Sağlık alanında son yıllarda balayan şehir hastanesi projeleri ise bir bir tamamlanıyor.

Bu kapsamda bir projede daha sona gelindi.

Kocaeli Şehir Hastanesi açılıyor

Konuya ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin 15 Nisan'da açılacağını duyurdu.

Koca paylaşımında, "Türkiye büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. 6 hastaneden oluşan, toplam 1218 yatak kapasitesiyle Kocaeli Şehir Hastanesi 15 Nisan Cumartesi günü açılıyor. Dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak" ifadelerini kullandı.