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    Kocaeli'de artan vaka sayıları endişe uyandırdı

    Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerin ardından vaka sayısında 3,5 kat artış görülen Kocaeli'de rakamlar 371,11'e ulaştı.
    • DHA
    • 04.04.2021 - 16:18
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    Kocaeli'de artan vaka sayıları endişe uyandırdı

    Kocaeli’de koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış hız kesmeden devam ediyor.

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde 20-26 Şubat tarihleri arasında 99,18 olan 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı sırasıyla 112,25, 138,39, 176,39, 262,11’e yükseldiği görülürken dün açıklanan verilerde 37111’e ulaştı.

    İDARİ PARA CEZASI UYGULANIYOR

    Risk haritasında çok yüksek riskli iller anlamına gelen ‘kırmızı’ iller arasında bulunan Kocaeli’de, kentin birçok noktasında denetimler devam ederken görevliler, kurallara uymayanlar hakkında idari para cezası uyguluyor.

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    VALİ YAVUZ: BULAŞLARIN AİLE İÇİNDEN KAYNAKLANDIĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ

    Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan verilerin ardından kendi sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, aile içi bulaşlara dikkat çekerek, “Sevgili Kocaelili kardeşlerim, ilimizdeki vaka sayıları aldığımız tüm tedbirlere ve yaptığımız denetimlere rağmen artmaya devam ediyor. Bulaşların bazı ilçelerimizde konutlardan ve aile içinden kaynaklandığını değerlendiriyoruz. Lütfen tedbirli olalım.” diye uyarıda bulundu.

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