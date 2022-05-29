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    Kocaeli’de trilyonları sayabilen çocuğun hasta olduğu ortaya çıktı

    5 yıl boyunca hiç sokağa çıkmayan, yemek yemeyen, uyku uyamayan 7 yaşındaki çocuğa Asperger sendromu teşhisi kondu. Çocuk, hayvanlar ile etkileşime geçerek hayata tekrar kazandırıldı.
    • 29.05.2022 - 13:20
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    Kocaeli’de trilyonları sayabilen çocuğun hasta olduğu ortaya çıktı

    Kocaeli’de oturan 7 yaşındaki Umeyr Asaf, okula başlamadan okumayı sökerek, trilyonlara kadar saymaya başladı.

    Üstün zekasına rağmen davranışlarındaki farklılık ailesinin dikkatini çekse de anne Elif Bekar, “Çok zeki, akıllı. Yaşı geçsin düzelir” dedi.

    Yemek yemeyen, dışarıya çıkmayan, kokulara hassas olan, babası ve ağabeyi ile hiçbir şekilde vakit geçirmeyen Asaf’ın özel birey olduğunu ise anaokuluna başladığı zaman rehber öğretmeni anladı.

    'Asperger sendromu' teşhisi kondu

    Rehber öğretmenin uyarısı ile aile doktorların yolunu tuttu.

    Yapılan tetkiklerin ardından Asaf’a 5 yaşında ‘Asperger sendromu’ teşhisi kondu. Aile hemen özel eğitim için arayışlara başladı.

    Anne Elif Bekar yaptığı araştırmanın ardından Başiskele ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezine başvurdu.

    2 yıl sonra doktorlar ‘geçti’ dedi

    Merkezde Umeyr Asaf için eğitim süreci hızlı bir şekilde başlatıldı.

    Bireysel eğitim, duyu bütünleme dersleri, doğada hayvanlarla etkileşim kurmanın ardından yaklaşık iki yılın sonunda Asaf’ın ‘Asperger sendromu’ tanısı yine doktorlar tarafından kaldırıldı.

    Kocaeli’de trilyonları sayabilen çocuğun hasta olduğu ortaya çıktı #1

    “Bir odanın içinde 5 sene boyunca beraberdik”

    Yaşadığı süreci İHA’ya anlatan anne Elif Bekar, “Asaf evden dışarıya çıkmaz, yemek yemezdi. Kokulara çok hassastı. Tek dünyası ben ve ablası. Babasına, abisine yaklaşmazdı. Ne eve misafir kabul edebilir, ne dışarıya çıkardık. Sosyal hayatım sıfırdı. Bir odanın içinde 5 sene boyunca beraberdik. 5 sene boyunca uyku uyumadım. ‘Neden uyuyorsun, uyku çok gereksiz, zamanımı boşa harcıyorsun’ diyordu. 15 dakika uyuyordum. 5 yıl boyunca öyleydim. Bir odanın içinde koltuğun tepesinde bir uçtan bir uca gider gelirdi. Tüm dünyası oydu. Bir evin içine kapandım, çok ağır geldi, alışmak zorundasın, alıştım.” dedi.

    Kocaeli’de trilyonları sayabilen çocuğun hasta olduğu ortaya çıktı #2

    “Çok ağladım”

    “Çok ağladım. Hala daha ağlıyorum. Büyüyecek, insanlarla iletişimi yok, nasıl bir hayatı olacak? Hep onu düşündüm” diyen Bekar, şöyle devam etti:

    “Şimdi oğlum her şeyi yapıyor. Çocukluğunu yaşayamıyordu, top bilmiyordu. Rehber öğretmeni, ‘Özel bir çocuğunuz var, bizlik değil’ dedi. Onun sayesinde gittik. Aslında kızım 1.5 yaşında iken ‘Bir farklılık var’ dedi. Ben sadece zeki olduğunu düşünüyordum. Akıllı diye pek takılmadım. Okula gitmeden milyonlar, on milyonlar, trilyonlara kadar sayabiliyordu. Okuma yazma biliyordu. Ben, ‘çok akıllı’ bir çocuk diyerek buna yorumladım.”

    Kocaeli’de trilyonları sayabilen çocuğun hasta olduğu ortaya çıktı #3

    “İlk 2 yıl çok doktora götürdüm”

    Okula sıkıntısız başladıklarını dile getiren Bekar, “Kendimiz evin içinde bir düzen kurduk. O ne yaparsa onunla birlikte yaşamaya devam ettim. Çok sosyal biriydim, tüm hayatım bitti. Markete bile zor gidiyordum. Markete giderdik, bir şey almasını isterdim, ‘Benim istediğim burada yok’ deyip çıkıyordu. ‘Çocuksun, bir sakız al’ diyordum ama katı kuralları vardı. Çocuklarla oynamazdı, ‘Onlar benim sorularıma cevap veremiyor’ derdi. Yaklaşmazdı kimseye. Şimdi öyle değil. Arkadaşlarıyla oynamak için okula erken gidiyor. Benim için tarif edilemez bir duygu, tarifi yok. Şimdi gerçekten topluma kazandırıldı.” dedi.

    Kocaeli’de trilyonları sayabilen çocuğun hasta olduğu ortaya çıktı #4

    Elon Musk, “Asperger” olduğunu itiraf etmişti

    Öte yandan Tesla ve SpaceX’in kurucusu milyarder iş adamı Elon Musk, geçtiğimiz yıl Saturday Nigth Live adlı ABD’nin en ünlü şov programında Asperger sendromu olduğunu açıklamıştı.

    Kocaeli’de trilyonları sayabilen çocuğun hasta olduğu ortaya çıktı #5


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