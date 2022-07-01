Kokoreçin faydaları nelerdir? Haftada iki kez tüketilirse..

Kokoreçin faydaları nelerdir? Haftada iki kez tüketilirse..

Bir şifa kaynağı olan kokoreçin bilinmeyen faydaları.Haftada ne kadar kokoerç tüketilmeli?

Birçok kişi tarafından zararlı olduğu düşünülen kokoreçin dozunda tüketildiği zaman bir şifa deposu olduğu ortaya çıktı.Doktorların mutlaka tüketin tavsiyesi verdiği kokoreçin sayısız yararı olduğu belirtiliyor.

Sürekli zararlı bir yiyecek olduğu iddialarıyla gündeme gelen kokoreçin uzman doktorlar tarafından haftada en az iki kez tüketilmesi öneriliyor.

Kokoreçin besin değerleri

Adeta doğal bir aşı olan kokoreçin içerisinde %11,42 karbonhidrat, % 11,61 yağ ve %74,08 protein bulunmaktadır.Ayrıca bir porsiyon kokoreçte 500 mg kolesterol, 182 mg sodyum ve 367 mg potasyum bulunuyor.

Kokoreçin faydaları

Kokoreç içerisinde bulunan mikroplar sizi hastalıklara karşı koruma ve vücudunuzu dış etkenlere karşı dayanıklı hale getirme özelliğine sahiptir.Düzenli tüketildiği taktirde hastalıklara yakalanma oranı azalacaktır.

Kokoreç içinde bulundurduğu protein miktarı ile etten daha besleyici bir besindir.Yalnızca kokoreç değil diğer çoğu sakatat ürünüde etten daha fazla proteine sahiptir.

Uzmanlar sindirim sisteminde oluşabilecek farklı sağlık sorunları için kokoreç yenmesini tavsiye ediyor.

Bağırsağın florasını dengeleyen kokoreç, bağırsağın daha düzenli ve sağlıklı çalışmasına yol açıyor.

Uzmanlar haftada en az 1 ya da 2 kez kokoreç yemenin mutluluk hormonunun salgılanmasını sağladığını belirtiyor..