Kolon kanserinden korunmak için beslenme ipuçları

Özellikle son yıllarda görülme sıklığı artan kolon kanseri çoğu zaman sağlıksız beslenmeden kaynaklanıyor. Peki, kolon kanserinden korunmak veya tekrarlanmasından kaçınmak için ne yemeli?

Kolon ve rektum kanserleri kolorektal kanser adı altında gruplandırılır. Esas olarak iyi huylu bir polipin kademeli dönüşümü ile kolon veya rektumun iç duvarını kaplayan hücrelerden gelişirler.

Bir polip, kolon duvarında gelişen iyi huylu bir büyümedir. Farklı polip türleri vardır, bazılarının kolon kanserine dönüşme riski yüksektir. Riski yüksek olanlar özellikle en sık görülen adenomatöz poliplerdir. Adenomlar poliplerin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturur ve kolorektal kanserlerin yüzde 80'inden fazlasının nedenidir. Bu nedenle poliplerin alınması kanser geliştirme riskini azaltır. Ne yazık ki, poliplerin varlığı çoğu zaman belirti vermez.

Polipler genellikle dışkı taramasında ortaya çıkarlar. Dışkıda kan varlığının aranmasını içeren bir tarama sırasında tespit edilirler. Bu tarama testi 50 ila 74 yaş arasındaki tüm erkek ve kadınlara iki yılda bir önerilir. Amaç, poliplerin kansere dönüşmeden önce varlığını tespit etmektir. Dışkıda kan varsa, kolonoskopi önerilir.

KOLON KANSERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ

Birkaç faktör kolon veya rektum kanseri oluşumunu tetikleyebilir. Bu risk, birkaç risk faktörü bir araya geldiğinde artar.

Yaş

Kolon kanseri riski 50 yaşından sonra artar. Bu kanserin ortalama tanı yaşı 70 civarındadır.

Polip ve Kanser Öyküsü

Geçmişte kolon kanseri geçirmiş olmak yeni kanser riskini artırır. Kolon veya rektumun iyi huylu polip benzeri bir tümörünün teşhisi kolorektal kanser riskini artırır.

Yaşam Tarzı

Kırmızı et ve işlenmiş etler açısından zengin bir diyet, lif oranı düşük bir diyet, aşırı alkol tüketimi, fazla kilo, sigara içmek ve hareketsiz yaşam tarzı kolon kanseri riskini artırır.

İltihabi Bağırsak Hastalıkları

İltihaplı bağırsak hastalıkları özellikle tüm kolona yayıldıysa ve 10 yıldan fazla bir süredir gelişiyorsa, olası kanseri tespit etmek için düzenli kolonoskopi gerektirir.

Genetik

Yakın ailede kolorektal kanser varsa risk artar. Birinci derece akrabada (anne, baba, erkek kardeş, kız kardeş veya çocuk) 60 yaşından önce kolorektal kanser yaşadıysa kolon kanseri riski artar. Kanser başlangıç ​​yaşı ne olursa olsun, iki birinci derece akrabada kolorektal kanser varsa risk oldukça artar. Ailede genetik mutasyon olması durumunda çok yüksek risk vardır. Genetik mutasyonlara bağlı kolorektal kanserin genetik aile formları vardır.

KOLON KANSERİ VE DİYET: NASIL BESLENİLMELİ?

Araştırmalar, bol miktarda kırmızı et ve işlenmiş etler, rafine tahıllar, yüksek miktarda şeker, tuz, kızarmış yiyecekler, hazır yiyecekler ve az meyve, sebze içeren Batı tarzı bir diyet izleyenlerin kolon kanserine yakalanma risklerinin 3.5 kat arttığını gösteriyor. Ayrıca alkol ve işlenmiş etlerin bu kanser türü için özellikle ağırlaştırıcı risk faktörleri olduğu da biliniyor.

Kolon kanserini önlemek için alkol tüketiminin yanı sıra aşırı kırmızı et ve özellikle işlenmiş et tüketiminden kaçınılması önerilir. Meyve, sebze, balık ve özellikle sarımsak tüketilmesi önerilir. Lif, folat (esas olarak ıspanak gibi yapraklı yeşil sebzelerde bulunan B9 vitamini), kalsiyum, D ve B6 vitamini ve magnezyum yeterince alınmalıdır. Genel olarak, ciddi bir koruyucu etki için iltihap önleyici bir diyet izlenmelidir.

Araştırmalar ayrıca kolon kanserinin önlenmesi için mor gıdaların tüketiminin gerektiğini öne sürüyor. Siyah üzüm, böğürtlen, yaban mersini, erik, kırmızı, mor veya siyah sebzeler ve kestane tüketimi bu anlamda önerilmektedir. Bunlar, polifenol ailesinden kırmızı ila mor pigmentler olan antosiyaninler içerirler. Antosiyaninler iltihap önleyici ve antioksidan özelliklere sahiptir. Kanserojen bileşiklerin vücuttan atılması için enzimleri uyarır ve tümör hücrelerinin çoğalmasını önlerler. Bu pigmentler kanserin büyümesini yavaşlatır.

Süt ürünleri tüketimi, kolon kanser riskinin azalmasıyla ilişkilidir. Ancak diğer sağlık sorunları riskinden kaçınmak için günde 2-3 porsiyonu aşmamak tavsiye edilir.

DÜŞÜK KALINTI DİYETİ

düşük kalıntı diyeti, kolonun iyileşmesi için ona zaman tanır. Kalıntı içermeyen bir diyet, özellikle lif açısından genellikle kanseri önleyen bir diyetin tam tersidir. Tüm düşük lifli gıdalar kolonda az kalıntı bırakır. Besin eksikliklerini önlemek için diyet takviyeleri almanız gerekebilir.

Düşük kalıntı diyeti pirinç, makarna, peksimet (küçük miktarlarda), bisküvi, beyaz ekmek, kabuksuz pişmiş patates (orta derecede), meyve suları (kuru erik hariç), elma püresi, kayısı, muz, meyve kokteylleri, üzüm, şeftali, karpuz içerebilir.

Turpgiller gibi gaza neden olan sebzeler, baklagiller, yağlı tohumlar ve demirle zenginleştirilmiş gıdalardan kaçınılması gerekir.

Herhangi bir kolon ameliyatından sonra, süt ürünlerini sindirme yeteneğiniz geçici veya kalıcı olarak değişebilir. Süt ve yoğurt gaz, kramp ve ishale neden olabilir. Bu durumda sütten kaçının.

Kolon kanserinin tekrarlanmasından kaçınmak için iyi D vitamini durumunu korumak (75 ila 250 nmol/l kan arasında) ve kahve tüketmek (günde 4 orta fincana kadar) faydalı olabilir. Önleyici diyete benzer bir diyet (lif açısından zengin, et açısından düşük, düşük glisemik indeks vb.) gibi bir diyetin, ameliyattan sonra tekrar normal şekilde yemeye dönüldüğü zaman benimsenmesi gereken doğru beslenme şekli olduğu görülmektedir.