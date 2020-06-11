Kolostami torbalı hayata alışmak zaman alıyor

Kolostomi torbası ile yaşamak, hem psikolojik hem de fizyolojik sorunlarla baş edilmesi gereken bir süreci beraberinde getiriyor.

Bağırsak ameliyatlarının bazıları, bağırsağın bir kısmının cerrahi olarak alınmasından sonra kalan kısmının ucunun dışarıya ağızlaştırılarak, bu kısma da kolostomi torbası takılması ile sonuçlanabiliyor. Bu ağızlaştırılan bağırsak kısmı, hastanın sağlık durumuna göre ikinci bir ameliyatla bazen içeri alınabilirken, bazılarında ise bu kısım yaşam boyu sabit kalıyor.

STOMA EN ÇOK BAĞIRSAKLARDA UYGULANIYOR

İçi boş bir organın vücut yüzeyine ağızlaştırılmasına “ostomi” adı veriliyor. Vücut yüzeyine ağızlaştırılan yere de “stoma” deniyor. Bu en sık bağırsaklarda uygulanan bir işlem olarak biliniyor. Bağırsaklara uygulanan ostomi, kalın bağırsakla açılırsa kolostomi, ince bağırsakla açılırsa ileostomi olarak isimlendiriliyor.

ZAMAN İÇİNDE HASTA ALIŞIYOR

Özellikle hasta torbalı yaşama ilk geçtiğinde bu yeni duruma alışması belirli bir zamanı alabiliyor. Torbaların takılması, boşaltılması, değiştirilmesi, hastanın yıkanması ve denize girmesi gibi eylemlerinin hepsi zaman içinde öğreniliyor ve pratiklik kazanıldıkça da hayat daha kolay hale geliyor.

DOKTORLAR, HASTAYI YÖNLENDİRİYOR

Torbalı yaşamda beslenmenin nasıl olacağı ve sıvı alımında dikkat edilmesi gereken noktalar, doktorların yönlendirmeleri ile şekil alıyor. Ayrıca torba kullanım kılavuzları bu konu yardımcı oluyor.

BAZEN TEK AMELİYAT ÇÖZÜM OLAMAYABİLİYOR

Bazen stomalı bir hastanın stoması kapatılıp, bağırsağı birleştirilse de aynı sorunlar tekrarlayabiliyor ve aynı hasta tekrar ameliyat edilerek, kendisine yeniden stoma açılıp torba takılabiliyor. Bazı hastalarda ise iki stoma açılıp iki torba birden kullanılma durumu da yaşanabiliyor.

HASTALIĞIN YAŞI YOK

Bu rahatsızlığın yaşı yok. Küçük bir bebekten ileri yaştaki bir bireye kadar rastlanabiliyor. Ancak ileri yaşlarda daha sık rastlanıyor.

YAŞAM ESKİSİ GİBİ DEVAM EDİYOR

Ayrıca bu hastalık, çalışmaya ve sosyal yaşamı devam ettirmeye bir engel oluşturmuyor. Torbalı bireyler, banyo yapabiliyor ve gerekli tedbirleri alarak denize de girebiliyor.

BAKIMI ÇOK KOLAY

İşlemler hijyen kurallarına dikkat edilerek uygulanıyor. Bağırsağın ağızlaştırıldığı stomanın bulunduğu bölgeye adaptör takılmadan önce deri temizleniyor ve kurulanıyor. Torbanın takılacağı bağırsak çıkışının ölçüsü tespit ediliyor. Adaptör, bu ölçüye göre kesilip, deriye yapıştırılmaya hazırlanıyor. Adaptörün altındaki yapışkan bantlar koruyucusundan sıyrılarak, bağırsak çıkışının bulunduğu yere yapıştırılıyor. En son hamlede de adaptörün üzerine bir torba geçiriliyor.

HASTALAR, TORBA TAKILMASI VE BAKIMI KONUSUNDA YALNIZ DEĞİLLER

İlk önce hastanelerimizin birçoğunda bulunan stomaterapi hemşireleri tarafından hastaya stoma bakımı, stoma ile yaşam ve kullanılacak ürünlerin kullanılması ile ilgili bilgiler veriliyor. Ancak hasta hastaneden çıktıktan sonra bu uygulamalarda ilk günden itibaren hastaların yanında yer alarak hasta ve yakınlarına sürekli destek veren danışmanlar da var.

“BİZİM İÇİN HASTANIN MORALİNİ YÜKSEK TUTMAK ÇOK ÖNEMLİ”

Hollister markasının Türkiye Mümessili Hekimsan Medikal’in Satış ve Uygulama Uzmanı Saniye Sertkaya, ürünün kullanılması ve hastalara yaptıkları uygulamalar hakkında bilgi verdi:

“Kolostomi torbaları kullanan hastalarla ameliyatlarının hemen ertesinde tanışıyoruz. Stoma hemşirelerimiz tarafından yapılamamışsa veya o hastanede bu konuyla ilgili stoma hemşiresi yoksa ürünün bulunduğu yere uygun modeli belirliyor ve hasta ile yakınlarına nasıl kullanılacağını uygulamalı şekilde anlatıyoruz. Hasta için ilk günler belirsizliklerle dolu olsa da zamanla bu tedirginlik yerini alışkanlığa bırakıyor. Bizim için hastaya kesintisiz 7/24 malzeme ve servis sağlamak ve aynı zamanda da hastanın morali ve sosyal hayata uyum sağlaması çok önemli. Bu nedenle erken dönemde torba değişimi ve eğitimini hastaneden çıktıktan sonra da takip ediyoruz. Zaten hastalarımız kısa bir sürede, çoğunlukla kendi işlemlerini yapmaya alışıyorlar.”