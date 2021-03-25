Konforlu Lazer Epilasyon Mümkün Mü?

Soprano Ice Platinum ve Soprano Titanium cihazları ülkemizde Buz Lazer olarak satışa sunuluyor. Her iki cihaz da Alexandrite, Diyot ve Nd:YAG olmak üzere üç dalga boyuna sahip.

Buz lazer epilasyona olan ilgi, bu alandaki pazarın da her geçen gün büyümesine neden oluyor. Lazer epilasyon teknolojileri sürekli gelişiyor ve günümüzde artık ağrısız lazer epilasyondan söz ediliyor. Konforlu lazer epilasyon arayışından yola çıkarak geliştirilen Buz Lazer ağrısız, acısız bir sistem ve masaj konforunda lazer epilasyon sunuyor.

Buz Lazer ile Yüksek Hasta Konforu

Soprano Ice Platinum ve Soprano Titanium cihazları ülkemizde Buz Lazer olarak satışa sunuluyor. Her iki cihaz da Alexandrite, Diyot ve Nd:YAG olmak üzere üç dalga boyuna sahip. Dünyanın ilk üç dalga boylu lazer epilasyon cihazı olan Buz Lazer, bu özelliği ile lazer epilasyona başka bir boyut kazanmış durumda. Genital lazer epilasyonda kullanılan üç güçlü dalga boyu ile tüm cilt tiplerinde güvenli ve tüm kıl tiplerinde etkili lazer epilasyon mümkün oluyor.

Buz Lazer patentli SHR Teknolojine sahip ve standart lazer epilasyon yöntemlerinden farklı uygulanıyor. Tek tek lazer atımları yerine tedavi başlığı cilt yüzeyinde sürekli hareket ettiriliyor. Bu patentli uygulama tekniğinde, kıl kökleri etkili bir şekilde tahrip edilirken cilt yüzeyi korunuyor. Uygulama ağrısız, acısız bir biçimde tamamlanıyor. Tüm cilt tipleri için güvenli olan bu uygulama tekniği, Buz Lazer’in bu denli çok tercih edilmesinde önemli rol oynuyor. Buz Lazer bronz ten dahil tüm cilt tiplerinde FDA onayına sahip son derece güvenli bir sistem.

Buz lazer gelişmiş bir soğutma sistemine sahip. Ice Teknolojisi olarak adlandırılan bu soğutma sistemi patentli bir teknoloji ve cildi etkili bir şekilde soğutuyor. Tedavi başlığının safir ucu, buz gibi soğuk oluyor ve cilde değdirildiğinde cilt anında ferahlıyor. Bu soğutma tüm seans boyunca sürüyor ve cilt -3 dereceye soğutuluyor. Lazer ısısı hissedilmiyor, buz gibi soğuk bir hisle seans tamamlanıyor.

Patentli teknolojiler ile ağrısız, acısız bir lazer epilasyon sunan Buz Lazer tüm dünyada yaygın olarak kullanılıyor. Seksenin üzerinde ülkede kullanılan Buz Lazer bir dünya markası. Öncü teknolojiler ile lazer epilasyona konfor kazandıran Buz Lazer, yüksek hasta memnuniyet oranına sahip. Etkili ve güvenli olduğu klinik çalışmalarla destekleniyor.

Buz Lazer, eksiksiz bir lazer epilasyon için ince detayların da unutulmadığı bir sistem. Bu nedenle hastalar kadar kullanıcılar da unutulmamış. Kullanıcı dostu dokunmatik ekran, kullanım kolaylığı sağlıyor.

Erkek Lazer Epilasyonunda Buz Lazer Dönemi

Erkekler istenmeyen tüylerle mücadelede en çok lazer epilasyonu tercih ediyorlar. Özellikle sakal şekillendirme, burun ve kulak içi kılları için lazer epilasyon yaptıran erkeklerin sayısı bir hayli fazla. Sırt, omuz, ense, boyun, göğüs de erkelerin lazer epilasyon için başvurdukları bölgeler arasında. Tüm bu bölgelerde erkekler daha çok Buz Lazer yaptırmayı tercih ediyorlar. Bunda Buz Lazer’in ağrısız olmasının payı oldukça fazla. Etkili ve kalıcı sonuçlara sahip Buz Lazer, yüksek hasta konforu da sununca haliyle tercih ediliyor. Tüm cilt tiplerinde güvenli olması, ciltte yanık ve diğer komplikasyon risklerinin olmaması da tercih edilme nedenleri arasında.

Kulak içi, burun içi gibi lazer epilasyon yapmanın güç olduğu alanlar için Buz Lazer özel bir yüz ucuna sahip. Yüze lazer epilasyon’da tedavi başlığına takılarak son derece pratik bir şekilde kullanılıyor. Kaş şekillendirme, kaş ortası, sakal üzeri için de bu uç ideal bir çözüm sunuyor.

Lazer epilasyonun temelini elbette etkili ve güvenli olması oluşturuyor. Bu kriterleri hasta konforu ile birleştiren Buz Lazer, günümüzün en çok tercih edilen lazer epilasyon yöntemi olarak zirveye oturmuş durumda. Bu başarıdan nemalanmak isteyen üreticiler, sahte Buz Lazer cihazlarını ardı ardına piyasaya sürüyorlar. Hiçbir güvenlik kaydına sahip olmayan bu sahte cihazlara karşı dikkatli olmak gerekir. Bu nedenle Buz Lazer yaptırmadan önce, orijinal Buz Lazer kullanan merkezleri araştırmakta fayda var.

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