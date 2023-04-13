Konya'da kazada ölen kızın böbreğiyle hayata tutundu

Konya’da yaşayan 44 yaşındaki İsmail Karaduman’ın böbrekleri 16 yıl önce enfeksiyona bağlı olarak zarar gördü.
Diyalize girmeye başlayan Karaduman nakil için sıra beklemeye başladı.
Karaduman’a bu süreçte 2 kez nakil yapıldı fakat başarılı olmadı.
Ailesi bağışladı
Karaman’da 27 Mart 2023 tarihinde trafik kazası geçirip beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki Arife Korkmaz’ın organları ailesi tarafından bağışlandı.
Genç kızın böbreklerinden birisi Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 1 Nisan tarihinde gerçekleştirilen operasyonla İsmail Karaduman’a başarılı bir şekilde nakledildi.
"Sağlığın kıymeti bilinmeli"
16 yıldır periton diyalizi yaptığını anlatan İsmail Karaduman, şunları söyledi:
Günde 4 saat arayla 12 kilogram su karnıma girip çıkıyordu. 16 yıl böyle sürdürdük. Bu 3. şansımız, öncekilerde genler tutmadı anladığıma göre. Allah kimseyi hastalıkla sınamasın. Askerde başladı bu sağlık sorunum. Doğuştan kalbim delikti, yama yapıldı. 3-5 yıl sonra enfeksiyon kaptım. Enfeksiyon sonucunda da böbreklerimi kaybettim. 16 yıldır da diyaliz tedavisini yaptım. Son zamanlarda iyice bitmiştim. Sağ olsunlar sıradan böbrek çıkınca naklimiz yapıldı. Nakil olmayanlara da nakillerinin çıkmasını diliyorum. Sağlığın kıymeti bilinmeli.
"Mekanı cennet olsun"
Naklin önemine dikkat çeken Karaduman, şu ifadeleri kullandı:
Kız kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun. Onlar bir can kaybetti ama 4 tane de evlat kazandı. 2 böbrek, 1 ciğer ve 1 kalp 4 kişiye nakil oldu. Allah razı olsun. Emeği geçen doktorlarıma ve bizimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi bizden çok esirgediler. Bizim iyi olmamızı istediler. Burada tabii ki en büyük destekçim eşime de çok teşekkür ediyorum. Çok emeği var.