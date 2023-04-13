Konya'da kazada ölen kızın böbreğiyle hayata tutundu

İHA

Konya’da yaşayan 44 yaşındaki İsmail Karaduman’ın böbrekleri 16 yıl önce enfeksiyona bağlı olarak zarar gördü.

Diyalize girmeye başlayan Karaduman nakil için sıra beklemeye başladı.

Karaduman’a bu süreçte 2 kez nakil yapıldı fakat başarılı olmadı.

Karaman’da 27 Mart 2023 tarihinde trafik kazası geçirip beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki Arife Korkmaz’ın organları ailesi tarafından bağışlandı.

Genç kızın böbreklerinden birisi Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 1 Nisan tarihinde gerçekleştirilen operasyonla İsmail Karaduman’a başarılı bir şekilde nakledildi.

16 yıldır periton diyalizi yaptığını anlatan İsmail Karaduman, şunları söyledi:

Naklin önemine dikkat çeken Karaduman, şu ifadeleri kullandı:

Kız kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun. Onlar bir can kaybetti ama 4 tane de evlat kazandı. 2 böbrek, 1 ciğer ve 1 kalp 4 kişiye nakil oldu. Allah razı olsun. Emeği geçen doktorlarıma ve bizimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi bizden çok esirgediler. Bizim iyi olmamızı istediler. Burada tabii ki en büyük destekçim eşime de çok teşekkür ediyorum. Çok emeği var.