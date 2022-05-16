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Konya’da, kusma ve ishal şikayeti ile binlerce kişi hastaneye başvurdu

Konya’da, kusma ve ishal şikayeti ile binlerce kişi hastaneye başvurdu

Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde, 1.200’e aşkın vatandaş kusma ve ishal şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Su hatlarından alınan numunelerin de laboratuvara gönderildiği belirtildi.