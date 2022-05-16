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- Konya’da, kusma ve ishal şikayeti ile binlerce kişi hastaneye başvurdu
Konya’da, kusma ve ishal şikayeti ile binlerce kişi hastaneye başvurdu
Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde, 1.200’e aşkın vatandaş kusma ve ishal şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Su hatlarından alınan numunelerin de laboratuvara gönderildiği belirtildi.
- 16.05.2022 - 13:34
- Güncelleme : 16.05.2022 - 13:59
Konya’nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde, kusma ve ishal şikayetleri arttı.
Cumartesi gece yarısından itibaren, ilçe devlet hastanelerine başvuranların sayısı 1.200’ü geçti.
DHA’nın haberine göre; Konya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaptı.
Yoğunluk sabaha doğru azaldı
Ereğli ve Halkapınar Devlet Hastanesi’nde yaşanan yoğunluğun bu sabaha doğru azaldığı belirtildi.
Hastanelere başvuranlar taburcu edildiği, sağlık durumlarının da iyi olduğu ifade edildi.
Su hatlarından numuneler alındı
İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ereğli Belediyesi ekipleri, bölgedeki su hatlarından numuneler alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.
İleriki günlerde, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinin nedeninin netlik kazanacağı belirtildi.