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    Konya’da, kusma ve ishal şikayeti ile binlerce kişi hastaneye başvurdu

    Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde, 1.200’e aşkın vatandaş kusma ve ishal şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Su hatlarından alınan numunelerin de laboratuvara gönderildiği belirtildi.
    • 16.05.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 13:59
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    Konya’da, kusma ve ishal şikayeti ile binlerce kişi hastaneye başvurdu

    Konya’nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde, kusma ve ishal şikayetleri arttı.

    Cumartesi gece yarısından itibaren, ilçe devlet hastanelerine başvuranların sayısı 1.200’ü geçti.

    DHA’nın haberine göre; Konya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Yoğunluk sabaha doğru azaldı

    Ereğli ve Halkapınar Devlet Hastanesi’nde yaşanan yoğunluğun bu sabaha doğru azaldığı belirtildi.

    Hastanelere başvuranlar taburcu edildiği, sağlık durumlarının da iyi olduğu ifade edildi.

    Su hatlarından numuneler alındı

    İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ereğli Belediyesi ekipleri, bölgedeki su hatlarından numuneler alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

    İleriki günlerde, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinin nedeninin netlik kazanacağı belirtildi.

    Konya’da, kusma ve ishal şikayeti ile binlerce kişi hastaneye başvurdu #1

    Konya’da, kusma ve ishal şikayeti ile binlerce kişi hastaneye başvurdu #2

    Konya’da, kusma ve ishal şikayeti ile binlerce kişi hastaneye başvurdu #3


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