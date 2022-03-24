Koreliler böyle iyileşiyor! Sarımsağı baş parmağınıza sarıp bekletirseniz...

Korelilerin tohum tedavisi olarak adlandırdığı akupunktur yöntemi ile sarımsak sayesinde öksürükten kurtulmak mümkün. İşte baş parmağınıza sarımsak sarmak hakkında bilmeniz gerekenler...

Akupunkturun özellikle ağrılar üzerindeki olumlu etkisi artık tıp dünyasında da kabul görüyor.

Güney Koreli Profesör Park Jae Woo, akupunktur tekniklerini ve Çin tıbbını örnek alarak bir yöntem geliştirdi: Su Jok Akupunktur...

Korece su el, jok ise ayak anlamına geliyor.

Kore akupunturu olarak bilinen ve uygulayanlar tarafından oldukça faydası görülen Su Jok terapi; bitki tohumlarıyla insan bedenine hizmet eden bir tedavi yöntemi diyebiliriz.

Hepimiz bitki çaylarını ve neye iyi geldiğini araştırır, düzenli aralık içmeye gayret ederiz. İşte bu bitkilerin kendileri ve çayları kadar tohumları da tedavi edici özelliğe sahip.

Sukoj terapide bitki tohumlarını içmek yerine akupunktur noktalarına uygulanıyor. Bir nevi tohum terapi de denilebilir.

KORE AKUPUNTURU: SU JOK (TOHUM TEDAVİSİ)

Terapi sırasında el ve ayakta ağrıyan organı temsil eden bölgeye uygun görülen tohum yapıştırılıyor.

Tohum ortalama 8-24 saat o bölgede muhafaza ediliyor.

Tohum vücutta olduğu süre boyunca yarım saat bir üzerine bastırılması öneriliyor. Bu sayede hem akupresür etkisi oluşturuyor hem de tohumlar vücuttaki toksinleri alarak hastayı rahatlatıyor.

ÖKSÜRÜĞÜN ÇARESİ: SARIMSAĞI BAŞ PARMAĞA SARMAK

Sujok sarımsak yöntemi sıklıkla nezle, grip, öksürük, soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı gibi şikayetler için kullanılıyor.