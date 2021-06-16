Korona aşı saatleri: Saat kaça kadar aşı yapılıyor?

Aşı seferberliği kapsamında binlerce vatandaş aşı olmak için hastanelere akın ederken, çalışanlar akşam saatlerinde aşı yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki korona aşısı saat kaça kadar yapılıyor?

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşı uygulamaları hız kesmenden devam ediyor. 16 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 36 milyon 300 bin civarında kişiye koronavirüs aşısı uygulandı.

SGK'ya kayıtlı tüm çalışanların aşı programına dahil edilmesiyle birlikte bir an önce eski normale dönmek isteyen vatandaşlar, hastanelere akın etti.

Gün içerisinde yoğun şekilde çalışıp iş yerlerinden izin alamayan vatandaşlar akşam saatlerinde aşı yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Saat kaça kadar aşı yapılıyor? sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Peki, korona aşısı saat kaça kadar yapılıyor? İşte korona aşı saatleri...

SAAT KAÇA KADAR KORONA AŞISI YAPILIYOR?

Aşı seferberliği kapsamında koronavirüs aşısı, devlet, üniversite ve özel hastanelerin yanı sıra aile hekimliklerinde de yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alınarak ücretsiz yapıldığını duyurmuştu. Buna göre, hastanelerde haftanın yedi günü gece 00.00’a kadar aşı randevusu verilebiliyor. Gündüz vakit bulamayan vatandaşlar, MHRS, E Nabız ve ALO 182 üzerinden istedikleri saat için randevu oluşturabilir.