Korona olanlar aşı olabilir mi, ne zaman? Bakan Koca tarihi duyurdu...

Koronavirüse karşı aşılamada 50 milyona yaklaşılırken, Türkiye'de virüse yakalanan ve iyileşen sayısı 5.29 milyona ulaştı. Bu kapsamda korona geçirenler aşı olabilecekler mi, ne zaman? merak ediliyor.

Pandemiden kurtulmanın en büyük silahı olan aşılama, tüm dünyada hızla devam ediyor.

Sosyal ve ekonomik hayatı bütünden etkileyecek koronavirüsü durdurmanın birinci yolu aşılanmaktan geçiyor. Uzmanlar sık sık aşı çağrısında bulunarak dünyanın normalleşmeye dönmesindeki önemine değiniyor.

Bir yandan aşı uygulamaları devam ederken, koronavirüse yakalanıp atlatanlar da Türkiye'de 5.29 milyona dayandı. Kısa sürede 50 milyon kişinin aşılandığı ülkemizde virüsü geçirenler ne zaman aşı olacak sorusu da yanıt buldu.

Bilim Kurulu toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsü geçirenlerin aşı olabileceği tarihi duyurdu.

Peki koronavirüs geçirenler aşı olacak mı? Koronayı atlatanlar ne zaman aşı olabilir? İşte ayrıntılar...

KORONA OLANLAR NE ZAMAN AŞI OLABİLİR?

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili yayımladığı açıklamada "COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir." ifadeleri yer aldı.

"SÜRE 3 AYA İNDİRİLDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası konuyla ilgili, "Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımızın ne zaman aşı olacağı merak konusuydu. Hastalığı geçirenler 6 ay geçtikten sonra aşı olabiliyorlardı. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığı geçirdikten 3 ay sonra olabileceklerdir. Antikor seviyesinin artacağı belirlenmiştir. '' açıklamasını yaptı.