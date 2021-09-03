Koronavirüs aşısı yaptırdığınızda vücudunuzda ne olur?

Koronavirüs salgını ile mücadele aşılama uygulamasıyla tüm hızıyla devam etse de aşıların bazı yan etkileri konusunda endişeler sürüyor. İşte koronavirüs aşılarının vücutta oluşturduğu etkiler.

Koronavirüse karşı aşılama, onunla savaşmanın tek yolu. Dünyanın her yerinde insanlar mümkün olan en kısa sürede aşı olmaya çalışıyor.

Türkiye'de şu ana kadar 96 milyon dozun üzerinde aşı yapıldı ve yaklaşık 39 milyon insanı tamamen aşılandı. Ancak yine de yan etkilerinden dolayı aşı olmaktan korkanlar var.

Endişenizi hafifletmek için, burada aşı olduktan sonra vücudunuzda neler olduğunu ve neden bazı insanlarda yaygın yan etkiler görülürken bazılarında görülmediğini açıklamaya çalışacağız.

AŞI NASIL ÇALIŞIR?

Aşılama, gelecekteki enfeksiyonlarla savaşmak için bağışıklık kazanma sürecidir. Aşıların, hastalığa neden olan virüs, bakteri veya parazite benzeyen, koronavirüs enfeksiyonu için SARS-CoV-2 virüsü için bir ajanı olur.

Aşı ya zayıflamış ya da ölü bir mikroorganizmaya, onun toksinlerine ya da bir yüzey proteinine sahiptir. Virüsün genetik materyaline sahiptir ve daha sonra vücut tarafından bağışıklık sistemi tepkisini formüle etmek için okunabilir.

Aşı enjekte edildiğinde, ajan dokularımızın hücrelerine girer. Daha sonra, vücuda girmiş olabilecek davetsiz misafirleri izlemek için özel bir işlevi olan belirli 'dendritik' hücrelerin (bağışıklık hücreleri) dikkatini çeker. Devriye gezen hücreler, daha önce hiç görülmemiş bu ajanı fark eder ve vücudu buna karşı uyarır.

Dendritik hücreler bunu aşı yoluyla vücuda enjekte edilen virüsle ilgili genetik talimatları okuyarak yaparlar. Daha sonra, bağışıklık sisteminin okuması ve tepki vermesi için bilgi kopyalanır.

YAN ETKİLER NEDEN GÖRÜLÜR?

Aşının neden olduğu yan etkilerin çoğu, bağışıklık sisteminin olması gerektiği gibi yanıt verdiğinin işaretleridir. Koronavirüs aşısının bazı yaygın yan etkileri, enjeksiyon bölgesinde ağrı veya şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, mide bulantısı ve kas ağrısıdır.

Aşılar, aşı ajanı ile gerçek virüs arasındaki farkı anlayamadığından, sistemi kandırarak gerçek bir patojenin vücuda girdiğine inandırır. Beyaz kan hücreleri, virüsü ve antikorları parçalamak için oraya koşar, ardından parçalanmadan etrafa yayılan enkazlara saldırır. Bu, enjeksiyon noktasını küçük bir savaş alanına çevirir. Sitokinler ve kemokinler, aşı yapıldıktan sonra yorgunluğa ve ağrıya neden olur. Bu maddeler, vücudun diğer bölgelerinden daha fazla bağışıklık hücresini enfekte bölgeye yönlendirir. Bu, genellikle koltuk altı bölgesindeki lenf düğümlerinde iltihaplanma ve geçici şişmeye yol açar.

İKİNCİ DOZ MUTLAKA YAPILMALI

Türkiye'de uygulanan BioNTech ve Sinovac aşılarının her ikisi de en az iki doz aşıya ihtiyaç duyar. İlk dozda oluşan antikorların korunması kısa ömürlü olabilir. Bu nedenle, çoğu durumda, virüsün hafızasını kilitleyerek vücudun hastalığa karşı daha sağlam ve uzun vadeli bir yanıt oluşturmasına yardımcı olmak için ikinci bir doza ihtiyaç duyulur.

İkinci doz, vücudun kısa süreli koruyucu antikorlara ek olarak uzun süreli hücreleri oluşturmasına yardımcı olur. Bu nedenle, vücut artık virüse karşı daha güçlü, daha hızlı ve daha donanımlı bir tepkiye sahip olduğundan, ikinci dozdan sonra daha güçlü yan etkiler yaşamak doğal olarak karşılanır. Yan etki korkusu birkaç kişiyi ikinci aşıdan korkutabilse de, bir koronavirüs enfeksiyonunun potansiyel etkilerinin çok daha kötü ve hatta ölümcül olabileceğini unutmamak gerekir.