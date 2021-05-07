Koronavirüs böbrek hasarına yol açabiliyor

Solunum yolu sorunlarından şiddetli çoklu organ yetmezliğine kadar birçok farklı duruma yol açabilen koronavirü enfeksiyonu, böbrek hücrelerini doğrudan etkileyerek hasara yol açabiliyor.

Yapılan son çalışmalarda hastaneye başvuran koronavirüs hastalarının yüzde 20 ila yüzde 40’ında böbrek rahatsızlığı görülebildiğine dikkat çeken Nefroloji Uzmanı Dr. Bahtışen Güven, böbreklerin etkilenmesinin kişiden kişiye farklılık gösterebildiğini ve idrarda hafif protein görülmesinden ciddi böbrek yetmezliğine veya diyaliz gerektirecek durumlara neden olabilecek böbrek hasarı görülebileceğini aktardı.

Virüsün böbrek hücrelerini doğrudan etkileyerek böbrek hasarına da yol açabileceğini ifade eden Güven, "Kan pıhtılaşmasının artarak böbrek damarlarını etkilemesi ciddi sorunlara yol açabiliyor.” dedi.

BÖBREK HASTALARINDA DAHA AĞIR SEYREDİYOR

Böbrek hastalarının koronavirüsü daha ağır geçirdiğine dikkat çeken Güven, yoğun bakımda yatan hastalarda sıvı dengesinin bozulması, kalp yetmezliği, enfeksiyon ilaçlarının yan etkisi, ventilatör kullanılması gibi durumların kronik böbrek yetmezliği, hemodiyaliz veya periton diyaliz tedavisi gören ve böbrek nakli yapılan hastaların savunma sistemlerini baskılandığını ve bundan dolayı koronavirüs enfeksiyonuna yakalanma ve daha ağır geçirme risklerinin arttığını dile getirdi.

Böbrek hastası kişilerin beslenmelerine ve günlük yaşantılarına ayrıca özen göstermelerini gerektiğini söyleyen ifade eden Güven, böbrek üzerine yan etkileri olabileceğinden dolayı doktor reçetesi olmadan ilaç kullanılmaması gerektiğini belirterek böbrek hastalarının bu süreçte alması gereken önlemleri sıraladı:

- Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak,

- Gerekli olmadıkça seyahat etmekten kaçınmak ve evde kalmak,

- Toplu taşıma araçlarını kullanmamak,

- Hasta kişilerle yakın temastan kaçınmak,

- Takip eden doktorun önerdiği tedaviye (diyaliz, periton diyaliz, ilaç tedavisi) titizlikle uymak ve kontrollerine düzenli olarak devam etmek,

- Aşılanmak.

AŞILARIN OLASI YAN ETKİLERİ DÜŞÜK

Böbrek hastalarında koronavirüsün seyrinin hastadan hastaya farklılık gösterdiğini ifade eden Güven, aşı olmanın önemine dikkat çekerek, “Aşıların etkinliğini, yan etkilerini gösteren yeterli bilimsel kanıt olmamasına rağmen son çalışmalar hepsinin koruyucu etkilerinin olduğunu gösteriyor." dedi.

Böbrek hastalarında koronavirüsün çok şiddetli ve ölümcül seyredebildiğini hatırlatan Güven, "Hastalığının yüksek ve ölümcül riski yanı sıra aşıların olası yan etkileri de oldukça düşük. Öte yandan aşının belirli aralıklarla 2 doz yapılması ve aşı olan kişilerin rutin olarak antikor varlığına veya düzeyine baktırması gerekmektedir.” dedi.