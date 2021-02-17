Koronavirüs çalışanların stres, kaygı ve yalnızlığı artırdı

Performans ve Mentor Koçu Fatih Elibol, çalışanların yüzde 30’unun izin almasına neden psikolojik sorunların yıkıcı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Dünya Ekonomik Forumu-Ipsos tarafından yapılan bir anket çalışmasına göre, tam anlamıyla salgının önüne geçilememesi, çalışanlar arasında stres, kaygı ve yalnızlığı artırdı. Çalışan yetişkinlerin yaklaşık yüzde 30’u bu nedenle izin alırken yüzde 56’lık bir kesim iş güvenliği konusunda endişe yaşadığını, yüzde 55’lik bir kesim de iş rutinleri ve organizasyondaki değişikliklerden dolayı strese girdiğini belirtti. Performans ve Mentor Koçu Fatih Elibol, konu ile ilgili bilgiler verdi.

EVDE UZUN SÜRE YALNIZ KALMAK STRESİ TETİKLİYOR

Kendi kendine çok fazla zaman geçiren insanların başkaları tarafından soğuk insanlar olarak algılandığını ifade eden Fatih Elibol, "Bu durum, kişi en düşük düzeydeki iletişim için bile gereken sosyal becerilerden yoksun olduğunda, gerçekten bir problem olabilir. Çok küçük bir konuşmayı bile nasıl yapacağını bilemeyen biri, sosyalleşmeye susamış bile olsa, sanki başkalarıyla arkadaşlık etmek istemiyor gibi davranabilir. Benzer şekilde, yaşama karşı tamamen kötümser ve eleştirel bir bakış açısı da, başkalarıyla iletişim kurma yeteneğimizi engelleyebilir. Evden çalışmanın yaygınlaştığı pandemide yalnız başımıza çok zaman geçirmek, strese yol açıyor ve sağlıksız bir şekilde başkalarından gelecek uyaranlara fazla bel bağlamaya neden oluyor" dedi.

“YALNIZLIK HİSSİ YIKICI SONUÇLAR DOĞURABİLİR”

Dünyanın önde gelen profesyonel yöneticilerine performans koçu olarak destek veren Fatih Elibol, konuya ilgili, “Yalnızlık hissi, uzun vadede gerek bireysel gerekse profesyonel yaşamda yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Kişinin motivasyonuyla birlikte hem yaşam hem de çalışma enerjisini tüketir. Bu durumda yaptığı hiçbir faaliyetten keyif almayan, tatmin olmayan ve var olma amacını sorgulayan bireyler görürüz. Tüm bunlar çok haklı dışavurumlar olmakla birlikte mutlaka üzerine gidilmesi ve çözülmesi gereken sorunlardır. İçerisinde bulunduğumuz zorlu pandemi sürecinde daha da tetiklendiğini gördüğümüz yalnızlık hissinin daha çok iletişimsizlikten ve sosyal ihtiyaçların giderilememesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bunun önüne geçmek ise kişinin kendi çabalarının yanında bulunduğu ortamın gösterdiği yaklaşıma ve desteğe bağlıdır” diye konuştu.

"KOÇLUK DESTEĞİ GÜNDEME ALINMALI”

Özellikle profesyonel hayatta çalışanların boğuştuğu duygusal zorlukların önüne geçilmesinde yöneticilere önemli sorumlulukların düştüğünü belirten Fatih Elibol, “Pandemi sürecinde yöneticilerin çalışanlarla olan diyalogları hiç olmadığı kadar önem kazanıyor. Çünkü hangi ölçekte olduğu fark etmeksizin tüm profesyonel yapılarda, bireylerin kurumsal hedefler dışında yeni bir ortak noktası daha oluyor. O da ilk defa karşılaşılan bu olağanüstü sürecin üstesinden gelmek olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bunun yalnızca motivasyon konuşmalarıyla veya ileriye dönük vaatlerle mümkün olmayacağı aşikâr. İşte bu noktada koçluk desteğinin gündeme alınması gerekiyor. Zira bireyler her ne kadar yaşamlarında belirli bir yolu kat etmiş olsalar da pandemi sürecinde de şahit olduğumuz gibi yaşamın değişen şartları bireyleri duygusal açıdan fazlasıyla zorluyor. Bu nedenle son dönemde profesyonel koçluk desteği şirketler tarafından sıkça başvurulan bir hal aldı. Özellikle takım ve grup koçluğuyla ekiplerin pandemide karşı karşıya kaldığı yalnızlık duygusunu aşmalarını sağlayarak kurumsal ve bireysel değerleri doğrultusunda başarılarına başarı katıyoruz” ifadelerini kullandı.

Koçluk desteği kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin detayları da aktaran Fatih Elibol, “Koçluk desteği temelde bireylerin yenilenen hayatlarında ileriye doğru nasıl hedefler belirleyecekleri hakkında farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Yani katılımcıların kendilerini fark etmelerini, algılarını açmalarını, öz potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlıyoruz. Böylece çevrelerini analiz ederek iletişim becerilerini geliştirebiliyor, mevcut şartlara uyum ve dönüşümü koçlukla güçlendirebiliyorlar. Başarıya giden yolda daha bilinçli adımlar atabiliyorlar.” diye konuştu.