Koronavirüs geçiren milyonlarca kişi koku duyusunu kaybetti Koronavirüs salgını sırasında hastalananlar o an için koku ve tat alma duygusunu kaybetti. Bu duyulardan koku, bazı hastalarda aradan geçen zamana kadar bir daha geri gelmedi.

AA

The Laringoscope dergisi, ABD'de yapılan bir araştırmayı duyurdu.

Araştırmacılar, koronavirüsü şiddetli geçirme ile tat ve koku kaybı arasında bir ilişki olduğunu buldu.

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs geçiren 20 milyondan fazla Amerikalı koku ve tat duyusunu kaybetti ve en az yüzde 25'inin bu duyuları geri gelmedi.

Araştırmada yaklaşık 29 bin 700 yetişkinle anket yapıldı.

Ulusal Sağlık Görüşmesi Anketi’nin 2021 verilerini kullanan araştırmacılar, koronavirüs geçirmiş katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ının koku ve yaklaşık yüzde 58'inin tat duyusu kaybı yaşadığını tespit etti.

Hastaların bir kısmı kısmi iyileşme gösterdi

Bu katılımcıların yüzde 24’ünün yalnızca kısmi bir iyileşme gösterdiği, yüzde 3'ten fazlasının koku alma duyusunda hiç iyileşme olmadığı tespit edildi.

Tat alma duyusu kaybı yaşayanların yüzde 20'sinin bu duyularını kısmen geri kazandığı, yüzde 2'den fazlası ise hala tat alamadığı kaydedildi.

"Ciddi oranda kayıp geri gelmiyor"

Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Neil Bhattacharyya, şu açıklamayı yaptı: