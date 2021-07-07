Koronavirüs geçirenlere neden tek doz aşı yapılıyor? 'Virüs hafızası' detayı..

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs geçirenlere tek doz aşı uygulanması kararının altında yatan neden merak ediliyor. Koronavirüs olanlar neden tek doz aşı olacak sorusu yanıt buldu. İşte ayrıntılar..

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Covid-19 geçirenlere BioNTech aşısının tek doz yapılmasına karar verdi.

Aynı zamanda hastalığı geçirenlerin aşı olma süresi de altı aydan üç aya indirildi.

Tek doz aşı kararı ile ilgili ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs geçirenlere neden tek doz aşı yapılıyor sorusu araştırılıyor.

Peki, Koronavirüs geçirenler tek doz aşı mı olacak? Korona geçirenler 2. doz aşı olabilecek mi? Tek doz aşı yeterli mi? İşte detaylar...

KORONAVİRÜS GEÇİRENLERE NEDEN TEK DOZ AŞI YAPILIYOR?

Sağlık Bakanlığı hastalığı geçirdikten sonra tek doz BioNTech aşısı olanlara yolladığı SMS mesajında, "Hastalığı geçirenler için tek doz BioNTech aşısının yeterli olacağına dair Bilim Kurulu kararı gereğince ikinci doz aşı randevunuz iptal edilmiştir" denildi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, dünyada da hastalığı geçiren kişilerde altı ay sonra antikor seviyelerinde görülen düşüş nedeniyle aşılama programına yeniden dahil edilmelerine dair tartışmalar olduğunu söyledi.

Turan, "Sonuçta hastalığı geçirenlerin virüse karşı bir hafızaları var. Yani vücudun geçirdiği hastalıklara bağlı bir vücutta bir bağışıklık olduğu için bu bireylerde tek doz aşının yeterli olacağı ile ilgili şu an elimizde bulunan literatürdeki bilgiler ışığında alınmış bir karar bu" dedi.

KORONAVİRÜS OLANLAR NE ZAMAN AŞI OLACAK?

30 Haziran'da yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söylemişti;

"Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir. Bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmiştir. Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur."





TEK DOZ AŞI YETERLİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı karar ile aşı uygulamasında yeni bir yönteme geçildi. Buna göre, koronavirüs geçirip, ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlara 2'nci doz aşı uygulanmayacak.

Hastalığın ardından BioNTech aşısı yaptıran kişilerin 2'nci doz aşısı yapılmış kabul edilerek, sistem üzerinde aşı kartları oluşturuluyor.

Ayrıca, ilk doz aşısını yaptıran ve 2'nci doz aşı için randevu alanların e-Nabız uygulamasında 2'nci doz aşıları 'yapıldı' olarak ekrana yansıyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tek doz mRNA aşısıyla tüm varyantlara etkili olacak derecede yeterli bağışık yanıtı geliştiğini belirtmişti.

Yavuz, "İki doz CoronaVac olanlara, tek doz mRNA aşısı uygulamanın etkinliği ve güvenliği konusundaki klinik çalışmalar devam etmekle birlikte, canlı virüsle hastalığı geçirenlerde tek doz mRNA aşısının son derece etkili ve güvenli olduğu görülmüştür" demişti.