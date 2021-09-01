Koronavirüs geçirenlere PCR testi zorunlu mu? Hastalık geçmişi detayı...

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen PCR testi zorunluluğu konulu genelgenin detayları inceleniyor. Peki koronavirüs geçirenler de PCR testi yaptırmak zorunda mı? Kimlere zorunlu? İşte detaylar..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce duyurduğu "Aşı yaptırmamış öğretmenlerden PCR testi istenmesi" uygulamasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle genelge gönderildi.

6 Eylül itibarıyla Türkiye'de aşı olanlar ve olmayanlar arasında bir yaptırım farkı olacak.

Aşılamada gönüllülük esası devam edecek ancak aşı olmayan vatandaşlardan bazı alanlarda geçerli olmak üzere en az 48 saat önceden yapılmış negatif sonuçlu PCR testi talep edilecek.

PCR testi zorunluluğu olanlar ve olmayanlara genelge detaylarında yer verildi. Dikkat çeken kısım ise "aşı olmayanlar veya geçirmemiş olanlar" oldu. Koronavirüs geçiren ancak aşı olmamış vatandaşlar da PCR testi yaptırmak zorunda mı merak ediliyor. İşte genelgenin detayları...

KORONAVİRÜS GEÇİRENLERE PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Bakanlık tarafından gönderilen genelgede şu içerikler yer almakta:

"Aşılama çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesi, 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi, kararlaştırılmıştır.

Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak."

Bu açıklamaya göre, 6 Eylül'den itibaren belirtilen alanlara girişlerde koronavirüs geçiren ve henüz aşı olmamış olan vatandaşlar PCR zorunluluğu uygulamasından muaf tutulacak.