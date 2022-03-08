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    Koronavirüs geçirenlerin beyinlerinde küçülme tespit edildi

    Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, Alfa varyantının etkili olduğu dönemde yapılan taramalarda koronavirüse yakalanan bireylerin beyinlerinde küçülme oluştuğu belirlendi.
    • AA
    • 08.03.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 11:27
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    Koronavirüs geçirenlerin beyinlerinde küçülme tespit edildi

    Koronavirüse yakalanan bireyler üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde yeni bir sonuç elde edildi.

    Bilimsel dergi Nature'da yayınlanan araştırma kapsamında, bilim insanları, koronavirüs enfeksiyonu geçiren kişilere hastalıktan önce ve sonra manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yöntemiyle taramalar yaptı.

    Bilim insanları, yüzde 96'sı hafif koronavirüs semptomları taşımış 401 kişinin beyinlerini, hastalıklarından yaklaşık 4,5 ay sonra yeniden görüntüledi.

    Ayrıca, hastalık geçirmeyen 384 kişi de incelendi.

    YÜZDE 2 KÜÇÜLME GÖRÜLDÜ

    Araştırmanın sonucunda, enfekte olmuş katılımcılarda genel beyin boyutunun yüzde 0,2 ile yüzde 2 arasında küçüldüğü gözlemlendi.

    Koronavirüs geçirenlerin beyinlerinde küçülme tespit edildi #1

    KOKU VE HAFIZA BÖLÜMLERİNDE KAYIPLAR GÖRÜLDÜ

    Önemli farklılıklar bulunan taramalarda ayrıca beynin koku ve hafıza ile ilgili bölümlerinde gri maddede kayıpların yaşandığı görüldü.

    Yakın zamanda koronavirüs geçirip iyileşenlerin, karmaşık zihinsel görevleri yerine getirmekte daha fazla zorlandıkları kaydedildi.

    KALICILIĞI ÖNGÖRÜLEMEDİ

    Bilim insanları değişimlerin kalıcı olup olmadığını öngöremezken, beynin iyileşebileceğini vurguladı. Araştırmanın başyazarı, Oxford Üniversitesi'nden Prof. Gwenaelle Douaud, beynin plastik gibi olduğunu kaydederek, zamanla enfeksiyonun zararlı etkilerinin hafifleyeceği konusunda şans olduğunu aktardı.

    TARAMALAR, ALFA VARYANTI YAYGINKEN YAPILDI

    Taramalar, koronavirüs mutasyona uğramadan ve alfa varyantı yaygınken, koku ile tat kaybı birincil semptom olduğunda gerçekleştirildi.

    Bu nedenle koronavirüsün tüm varyantlarının bu hasara neden olup olmadığı belirsiz.


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