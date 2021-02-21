Koronavirüs göz damarı tıkanmasına neden oluyor

Koronavirüs göz damarı tıkanmasına neden oluyor

Yapılan araştırmalarda, koronavirüs enfeksiyonunu ağır geçiren kişilerde, kalpte oluşan pıhtıların göz damarlarını tıkaması sonucu görme kaybı yaşadıkları tespit edildi.

Koronavirüsü ağır geçiren erkek hastalarda göz damarının tıkanmasına bağlı olarak görme kayıpları yaşandığı tespit edildiğini aktaran Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, virüsün, sinir ve kalp sistemi başta olmak üzere tüm vücut sistemini olumsuz etkilediğini söyledi.

Koronavirüsü ağır atlatmış genç erkek hastalarda, kalpten kopan pıhtıların retina tabakasındaki damarları tıkayarak körlüğe sebep olduğuna ilişkin önemli araştırmaların olduğunu belirten Yeniad, "Bilindiği üzere rutin koronavirüs tedavisinde kanı sulandırmak için kullanılan ilaçlar var. Bu ilaçlar yaşanabilecek tıkanıkları önlemek için veriliyor” dedi.

"KALICI GÖRME KAYIPLARI YAŞANIYOR"

Koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümlerin çoğunluğunun damarlarda oluşabilecek tıkanıklıklardan kaynaklandığını hatırlatan Doç. Dr. Yeniad, gözün arka tabakasında bulunan ve görmeyi sağlayan retina bölgesindeki damarın tıkanmasıyla ani görme kayıpları gerçekleştiğini belirtti.

Görme kaybının genellikle tek gözde yaşandığını ifade eden Yeniad, "Retina tabakasını besleyen bir damar var. Bu damar tıkandığı zaman retina oksijensiz kalarak ani görme kaybı yaşanıyor. Göz tıkanıklığında dakikaların çok büyük bir önemi var. Doktora gitmekte geç kalınırsa, tedavinin hiçbir faydası görülmüyor. Genellikle görme kayıpları kalıcı oluyor. Göz sağlığımız hiçbir zaman eskiye dönmüyor” ifadelerini kullandı.

Normal şartlarda gençlerde damar tıkanıklığının görülme olasılığının çok düşük olduğunu belirten Yeniad, göz damarlarında tıkanıklığın olabilmesi için ileri yaşlarda gelişen kalp hastalığı, hipertansiyon ve diyabet hastalığının mevcut olması gerektiğini ancak koronavirüsten dolayı genç hastalarda göz damarlarında tıkanıklık görüldüğünü dile getirdi.

30 ve 40’lı yaşlarda retinada damar tıkanıklığına pek rastlanmadığını belirten Yeniad, hastalarda göz damar tıkanıklığını koronavirüse bağlamanın mümkün olduğunu söyledi.

"VAKİT KAYBETMEDEN KLİNİĞE BAŞVURUN"

Göz damarının tıkanması durumunda gözlerin okuyamaz ve bir iki metrelik mesafeyi görebilir duruma geldiğini ifade eden Yeniad, vücuttaki koronavirüs hasarı önlenebilirse, diğer gözün kurtarılabileceğini söyledi.

Koronavirüs semptomları olan bir hastanın görmeyle ilgili problem yaşadığı durumda, vakit kaybetmeden mutlaka göz kliniklerine başvurması gerektiğini vurgulayan Yeniad, "Yalnızca görme kaybı olarak düşünülmesin farklı olumsuz etkiler de gelişebilir. Tespit edilen hastaların hiçbirinde öncesinde herhangi bir göz rahatsızlığı yok” diye konuştu.