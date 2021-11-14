Koronavirüs göz enfeksiyonlarına neden oluyor

Her 3 koronavirüs hastasından 1'inde göz enfeksiyonları geliştiğini aktaran Dr. Yusuf Yıldırım, önümüzdeki süreçte bu tip enfeksiyonların çoğalabileceğini söyledi.

Koronavirüs salgını yaklaşık 2 senedir hayatın ve sağlığın her alanını etkilemeye devam ediyor. Çok sayıda kişi koronavirüsten kaçınmak için toplumsal alanlarda bulunmamayı, evlerinde kalmayı tercih ederken, bu süreçte sağlık kontrollerini de erteleyen büyük bir grup bulunuyor.

İhmal edilen tedavilerin daha büyük sağlık sorunlarının oluşmasına neden olabileceğini belirten Dr. Yusuf Yıldırım, koronavirüsün göze etkileri ve olası göz rahatsızlıklarına karşı yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

GÖRME FONKSİYONLARINI ETKİLİYOR

Koronavirüsün gözde enfeksiyon oluşturabildiğini belirten Yıldırım, en sık konjonktivitin görüldüğünü ve basit geçici bir konjonktivitin dışında koronavirüsün gözün sinir tabakasını, optik siniri, retinayı ve gözün hareketini sağlayan görme, göz kaslarının fonksiyonlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Bunların genelde geçici bulgular olduğunu ancak yine de kalıcı hasar bırakıp bırakmaması adına muhakkak göz hastalıkları uzmanından destek alınması gerektiğini ifade eden Yıldırım, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin gevşetilmesi nedeniyle önümüzdeki süreçte göz enfeksiyonlarında artış beklendiğini söyledi.

Geçmişte sıklıkla görülen göz nezlesinin son 1-2 yılda hijyene daha fazla dikkat edilmesi nedeniyle sıklığının azaldığını ancak son dönemlerde tedbirlere çok dikkat edilmediğini söyleyen Yıldırım, "Önümüzdeki süreçte ne yazık ki bu tip virüslere bağlı göz enfeksiyonları da artacak. Bu noktada yapılaması gereken; yine el hijyeninin sağlanması tek kullanımlık havluların kullanılması, tokalaşmaktan, sarılmaktan, öpüşmekten biraz uzak durmak sadece koronavirüse değil diğer virüslerin gözümüzde ve bedenimizde oluşturacakları etkilere de önlem olacaktır." şeklinde konuştu.

Gözde kızarıklıkla, sulanmayla birlikte oluşan konjonktivitin genellikle 3 koronavirüs hastasından 1 tanesinde görüldüğünü ifade eden Yıldırım, "Muhtemelen önümüzdeki süreçte daha ziyade adenovirüs dediğimiz virüslere bağlı enfeksiyonlarla daha sık karşılaşacağız. Bunun da temel tedbiri hijyen ve özellikle mesafeye dikkat etmek." dedi.

SARI NOKTA HASTALIĞI ARTTI

Salgın nedeniyle ihmal edilen kontrollerin daha büyük sağlık sorunlarına yol açtığını anlatan Yıldırım, her göz kaşıntısı, sulanması veya kızarıklığının koronavirüse mal edilmemesi gerektiğini ve ilgili ayırıcı tanıyı elde edebilmek ve doğru koyabilmek için muhakkak bir göz hekimine muayene olmak gerektiğini söyledi.

Özellikle ileri yaştaki kişilerde son dönemde salgından dolayı doktora başvurma sayısının azaldığını belirten Yıldırım, bu yüzden özellikle katarakt, sarı nokta hastalığı gibi hastalıkların sıklığının arttığını söyledi.

Bu anlamda özellikle ileri yaştaki hastalarda doktora başvurmayı erteledikleri için sorunlar oluşabildiğini belirten Yıldırım, "Bazen geri dönüşümsüz bir yola da girilebiliyor. Virüsler sadece korona virüsten ibaret değil." diye konuştu.