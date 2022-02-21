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    Koronavirüs ilacı kullanımı: Molnupiravir kaç gün, günde kaç kez içilir?

    Molnupiravir etken maddeli antiviral ilaç, 65 yaş üstü ve riskli kişilerin Covid-19 tedavisinde kullanılmaya başlandı. Peki koronavirüs ilacı nasıl kullanılır? Molnupiravir günde kaç kez içilir?
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 14:32
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    Koronavirüs ilacı kullanımı: Molnupiravir kaç gün, günde kaç kez içilir?

    Molnupiravir etken maddeli antiviral Covid-19 ilacının 65 yaş üstü hastalar ve 18 yaş üstü yüksek riskli kişilerde kullanımına başlandı.

    İlacın hastalığın ilk dönemlerinde kullanılmasının önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, “Virüsün çoğalmaya başlamadan ve daha üst solunum yolunu terk etmeden kullanılmaya başlanması, virüsün çoğalmasını daha iyi engelleyecektir." uyarısında bulunuyor.

    Bulaşın ciddi vakalara dönüşmesini engelleyen bir antiviral ilaç olan molnupiravir ilacı ile ilgili Bakan Fahrettin Koca da önemli açıklamalarda bulundu.

    Vatandaşlar, molnupiravir hakkında detayları araştırıyor. Molnupiravir nedir, nasıl kullanılır? Koronavirüs ilacı günde kaç kez içilir? Molnupiravir aç karna mı tok karna mı? soruları gündemde yerini aldı.

    MOLNUPİRAVİR NE İŞE YARIYOR?

    Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilk özel oral antiviral olma özelliği taşıyan ABD menşeili ilaç, araştırmalara göre erken dönemde kullandığında virüsün vücutta çoğalmasını engelliyor.

    Hap, virüsün kendi kopyalarını oluşturmak için kullandığı bir enzimi hedef alarak genetik kodunu zedeliyor. Böylece hastaneye yatışları veya ölüm oranlarını yüzde 30 ila 50 oranında azaltıyor.

    Molnupiravir, gebeler ve 18 yaşından küçükler için kullanılmıyor.

    Koronavirüs ilacı kullanımı: Molnupiravir kaç gün, günde kaç kez içilir? #1

    MOLNUPİRAVİR NASIL KULLANILIR?

    Koronavirüs olan kişiler, semptomların başlamasından sonraki beş gün içinde başlayarak ilacı beş gün boyunca günde iki kez alınacak. Aç veya tok karna tercih edilebilir.


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