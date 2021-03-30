Koronavirüs İngiltere varyantı çocukları daha çok etkiliyor

İngiliz varyantının özellikle 0-9 yaş çocukları çok daha fazla vurduğunu söyleyen Prof. Dr. Somer, kalp kası iltihabına karşı uyararak, "Kovid nedeniyle kalp hastalıklarında artış yaşayacağız” dedi.

Türkiye’de salgında ilk dalgada çok fazla çocuk vaka olmazken ikinci dalgada ise çocuklarda çoğu zaman farkında olmadan geçirilmiş kovid sonrası gelişen Mis-C sendromunda artış yaşandı.

Üçüncü dalgada çocuk vaka sayılarının hızla arttığına işaret eden Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmunoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayper Somer, İngiliz varyantı’nın özellikle 0-9 yaş gurubu çocuklarda hızla artmaya başladığını söyledi. Çocukların artık hem kovidi daha ağır geçirmeye başladığını hem de kovid sonrası dönemde görülebilen Mis-C sendromu nedeniyle kalp tutulumlarına bağlı kalp hastalıklarında artış yaşanabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Somer, mayıs ayında Türkiye’de 18 merkezde başlayacak olan 16-18 yaş grubu çocuklarda Faz 3 Kovid aşı çalışması hakkında da önemli bilgiler verdi.

"KOVİD SONRASI DÖNEMDE YAKIN TAKİP GEREKİYOR"

Son 2-3 haftadır çocuk vakalarda çok belirgin bir artış gözlemlediklerini söyleyen Prof. Dr. Somer, son 3 aydır koronavirüs hastalarını daha çok ayakta tedavi ettikerini ancak son 2 hafta içerisinde kovid servisini yeniden açtıklarını dile getirdi.

Yatan hastalarda yaşın küçüldüğünü dile getiren Somer, "10, 12, 13 yaşlarında vakalarımız olurdu; şimdi yatan hastalarımızın yarısı 9 yaş altında. En küçüğü 5,5-6 aylık ve üstelik orta-ağır şiddette geçiren bir bebeğimiz bile var." dedi.

Geçen seneki pandemi döneminde çocuklarda kovid sonrası Mis-C tablosunun ortaya çıktığını belirten Somer, yetişkinlerdekine benzer şekilde koronavirüsün miyokardit (kalp kası iltihabı) başta olmak üzere, kardiyak sorunlar ortaya çıkardığını söyledi. Çarpıntı ve ateş şikayeti ile gelen birçok çocuk hastanın olduğunu ifade eden Somer, "Miyokardit olasılığına karşı yakın takip gerekiyor. Yoğun bakım izlemleri gerekebiliyor çocuklarda. Kovid sonrası dönemde miyokardit vakalarında artış olabilir diye düşünüyorum.” dedi.

İNGİLTERE VARYANTI ÇOCUKLARI DAHA ÇOK ETKİLİYOR

5 ayrı ülkeden gelen verilerin 0-9 yaş arası grubun yüksek risk altında olduğunu doğruladığını ifade eden Prof. Dr. Somer, verilerin, 0-9 yaş grubunun giderek daha fazla enfekte olmaya ve ağır geçirmeye başladığını gösterdiğini söyledi.

İsveç verisinde, 0-9 yaş grubunda son 3 ayda yüzde 123 artış ve 10-19 yaş grubunda yüzde 72 artış olduğunu ifade eden Prof. Dr. Somer, İngiltere ve İtalya’dan gelen verilerin de buna benzer olduğunu söyledi.

Fransa'daki çalışmalara göre ise toplumun tümünde o dönemki kovid vakalarının yüzde 58’inin İngiltere varyantı olduğunu ve 0-9 yaş grubunda varyant virüs oranının yüzde 68 ile çok yüksek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Somer, "10 yaşından sonraki dönemde ise yüzde 61 olarak normalin üzerinde seyrettiği belirlenmiş. Demek ki 0-18 yaş arası çocuklarda varyanttan etkilenme oranı, eski normal suşa (virüsün ilk hali) göre çok daha fazla.” şeklinde konuştu.

Özellikle 0-9 yaş grubunun neden daha fazla etkilendiğinin kesin bir açıklamasının henüz yapılamadığını ancak çocukların bağışıklık gelişim süreciyle ilgili olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Somer, çocuklarda bağışıklık sisteminin tam gelişmesinin 8-9 yaşlarını bulduğunu belirtti.

TÜRKİYE’DE DE MAYIS AYINDA ÇOCUKLARDA AŞI DENEMELERİ BAŞLAYACAK

Şu an dünyada 100’e yakın çocukluk çağı aşı çalışmasının devam ettiğine değinen Prof. Dr. Somer, kovid aşıları içerisinde Pfizer/BioNTech, Sinovac gibi firmaların çocuklarda Faz 3 klinik denemelerine başladığını söyledi. Somer, Türkiye’de ise ABD’de geliştirilen ve tek doz aşı olarak erişkinlerdeki Faz 3 çalışması tamamlanan bir adenovirüs aşısı ile ilk kez çocuklarda Faz 3 aşı çalışmalarının mayıs ayında başlatılacağını söyledi.

Bu aşının dünyada 15 ülkede çocuklardaki Faz 3 araştırmalarının yapılacağını söyleyen Prof. Dr. Somer, Türkiye’de toplamda 18 merkezin çalışmaya dahil edileceğini açıkladı.

İlk aşamada çalışmanın 16-18 yaş grubundan başlayacağını belirten Prof. Dr. Somer, bir sorun yaşanmazsa daha sonra daha küçük yaşlara doğru gidileceğini ve çalışmaya toplamda tüm dünyada 1500-2 bin çocuğun dahil edileceğini söyledi. Somer, ayrıca Türkiye'nin, Amerika'dan sonra en fazla merkezle bu çalışmaya katılacak olan ikinci ülke olduğunu belirtti.