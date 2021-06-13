Koronavirüs sonrası geçmeyen ağrılar kronikleşebiliyor

Koronavirüs enfeksiyonu sonrasında geçmeyen ağrıların ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ömer Karadaş, tedavi edilmediği taktirde ağrıların kronikleşebileceği uyarısında bulundu.

Koronavirüs enfeksiyonu atlatan bazı kişilerde geçmeyen ağrı şikayetleri yaşanabiliyor. Bu ağrıların tedavi edilmezse kronikleşebileceğini ve zamanla daha tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Karadaş, Covid-19'un başlangıçta sadece enfeksiyon rahatsızlığı olarak algılandığını, ancak daha sonra santral sinir sistemini de etkilediğinin görüldüğünü söyledi.

Son dönemde koronavirüs enfeksiyonu geçiren kişilerde özellikle baş ağrılarının çok sık görüldüğünü belirten Karadaş, "Ama bunların dışında sadece baş ağrıları değil, özellikle kas-eklem ağrıları, göğüs ağrıları, baş boyun bölgesindeki ağrıları alan sinirlerle ilgili pek çok ağrıyı da gördüğümüzü söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

AĞRI KRONİKLEŞEBİLİYOR

Koronavirüs ile başlayan ağrıların hastalık atlatıldıktan sonra da devam etmesi durumunda mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini ifade eden Karadaş, erken dönemde önlem alınmadığı taktirde bu ağrıların kronikleşebilmesinden dolayı, ilerleyen yıllarda bu tür ağrı çeken kişilerin günlük yaşam aktivitelerinde önemli kısıtlamalar yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Salgın ile birlikte ağrı algısının da arttığına dikkat çeken Karadaş, kişiden kişiye göre değişebilen ağrı algısının, pandeminin neden olduğu stresle birlikte daha çabuk olduğunu, dolayısıyla böyle bir ortamda kişilerin bu ağrıları daha çabuk algıladığını ve ağrıların tekrarıyla da kronik ağrılara doğru bir gidişin olduğunu belirterek, "Normalde biz bir doku hasarından sonra; bazı maddelerin salınması, bunların ağrı oluşturup bu ağrıların da beyinde algılanması yer bulması sonucunda olduğunu biliyoruz. Ancak korona ile ilişkili birçok sistemi bir arada tuttuğu için, bu ağrıların da oluştuğunu, ama en önemli durumun ise hatta sıkıntılı durumun, bu ağrılara müdahale etmemek olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu ağrıların tedavisi ne kadar gecikirse ileriki dönemde daha şiddetli ve kronik olarak ve tedavisi daha zor olarak karşımıza çıkacaktır” diye konuştu.

Ağrıların kronikleşmeden tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizen Karadaş, kronik ağrının çeşitli risk faktörleri olduğunu ifade ederek, "Mesela Covid öncesinde ağrılarını çok yaşayan insanlarda Covid ile birlikte bu ağrıların daha da şiddetlendiğini, daha da uzadığını görüyoruz. Ancak yine de öncesinde ağrı atakları olmayan insanlarda da korona enfeksiyonu sonrası ağrıları görüyoruz. İşte buradaki mekanizma, beyinde bir duyarlılaşma, beyinin etkilenmesinden kaynaklanıyor." dedi.

Ağrıların kendi aralarında nosiseptif ağrılar ve nöropatik ağrılar olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Karadaş, nöropatik ağrıların genellikle beyin bölgesini, yani santral sistem denilen duyarlılaşmanın biraz daha ön planda olduğu, beynin etkilendiği durumlardaki ağrılar olduğunu ve bu ağrıların tedavisinin daha zor olduğunun altını çizerek, "Uzun süreli olarak karşımıza çıkmakta. O yüzden daha en başta, erken ağrıların yani nosiseptif ağrıların çıktığı dönemde bunların uygun tedavilerle ortadan kaldırılması, ileriki dönemde oluşabilecek uzamış ağrıların da ortadan kaldırılması anlamına gelebilir” şeklinde konuştu.

TEDAVİ YÖNTEMİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Tedavi yöntemlerinin basit ağrı kesicilerden antidepresan türlerinin kullanılmasına kadar değiştiğini söyleyen Karadaş, "O ilaçların kullanılması, yine bazı antiepileptik ilaçların bu ağrılara etkili olduğunu biliyoruz. Sadece bunlar değil, bunun dışında sinir blokajlarının da bu medikal tedavilere eklenerek, bu ağrıların kronikleşmesinin engellenebileceğini söyleyebiliriz. Ama son dönemlerde bütün bu kombine tedavilere rağmen yine ağrısı devam eden insanlara bizim bu tedavi protokollerine psikolojik destek de verilmesini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.