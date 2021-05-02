Koronavirüs sonrası saç dökülmesi görülüyor

Koronavirüsü atlatan kişilerin 2-6 aylık süreçte saç dökülmesi şikayetiyle hastanelere başvurduklarına dikkat çeken Dermatolog Tuğçe Özkapu, saç dökülmesinin genellikle geçici olduğunu söyledi.

Koronavirüs enfeksiyonu, saç sağlığını da etkiliyor. Saç döngüsünde günde 70-100 tel saçın dökülmesi normal kabul ediliyor. Bundan fazla dökülmeler ise her türlü stres, enfeksiyonlar, ateşli hastalıklar, tiroid hastalıkları, vitamin eksiklikleri ve bazı ilaçlar gibi farklı nedenlere bağlı olarak gelişebiliyor.

Koronavirüs geçirenlerde bu faktörlerin çoğunun bir arada görüldüğünü ifade eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Tuğçe Özkapu, özellikle enfeksiyon geçirdikten sonraki 2 ila 6 aylık süreçte saç dökülmesi şikayetinin sık görüldüğünü ifade etti.

"4 HASTADAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR"

Dünyaca ünlü The Lancet dergisinde yayınlanan bir çalışmada saç dökülmesinin koronavirüs enfeksiyon sonrasında göze çarpan bir bulgu olduğu ve uzun süreli semptomlar arasında yer aldığının ifade edildiğini belirten Uzm. Dr. Özkapu, "Yapılan çalışmalarda koronavirüs geçiren her dört hastadan birinde bu bulguların görüldüğü bildiriliyor. Diğer enfeksiyonlarda olduğu gibi korona virüs tedavisi sonrası görülen saç dökülmesi durumu da genellikle geçicidir. Dinlenme döneminde olan saçların yeniden çıkabilmesi için bu dönemde hastalar stresten uzak durmalı ve beslenmesine dikkat etmelidir. Yine saç için uygun olabilecek bazı bakım yağları da saçın kalitesinin yeniden arttırılmasına yardımcı olabilir.” şeklinde konuştu.

SAÇ KALİTESİ BOZUKLUĞUNDA ARTIŞ YAŞANDI

Pandeminin herkesin stresini artırdığını ve hastalığı geçirmeyen kişilerde bile saç dökülmesi şikayetlerinin görülmesinin normal olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Özkapu, stresin yanı sıra sık duş alma nedeniyle kimyasala maruz kalmanın da bir başka neden olduğunu ve son aylarda saç dökülmesi, kuruma, kırılma gibi saç kalitesi bozukluklarında artış görüldüğünü söyledi.

Beslenme ve destek tedaviler konusunda da konuşan Özkapu, saçın yapısında bulunan keratin için protein ve demirden zengin gıdalarla beslenmek gerektiğini, ayrıca biyotin, çinko, folik asit, D vitamini ve omega-3 desteklerinin bu sürece olumlu katkı yapabileceğini söyledi.

Tüm bunlara karşın dökülmelerin yoğun bir şekilde devam etmesi halinde dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini hatırlatan Özkapu, "Muayene sonrasında saç dökülmesini durdurup yeni saç çıkımı kolaylaştıracak topikal losyonlar, mezoterapi/PRP gibi yöntemler ve ek vitamin takviyeleri gündeme gelebilir. Doktor tavsiyesi olmadan gelişigüzel kullanılan vitaminlerin ise sağlığa zararlı olabileceği unutulmamalıdır.” dedi.