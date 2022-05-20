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    Koronavirüs tablosu: 20 Mayıs 2022 Cuma vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki son durum, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bugünkü vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 20 Mayıs 2022 Cuma vaka ve ölüm sayısı...
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 18:09
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    Koronavirüs tablosu: 20 Mayıs 2022 Cuma vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele, aşılama çalışmaları ile devam ediyor.

    Günlük olarak yayınlanan koronavirüs rakamları ise vatandaşların gündemindeki yerini koruyor.

    Aşılar ve alınan önlemler sayesinde salgın kontrol altına alınmış olsa da etkisini sürdürüyor.

    Son zamanlarda düşen vaka ve ölüm sayılarının ardından toplu taşıma ve hastaneler hariç kapalı alanlarda maske kullanımı kaldırılmıştı.

    Maskeleri tamamen hayatımızdan çıkarmak için ise vaka sayılarının binin altına düşmesi bekleniyor.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 20 Mayıs 2022 Cuma koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

    20 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin verileri açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.


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