Koronavirüs tedavisinde yardımcı tohum: Çörek otunun faydaları

Avustralyalı araştırmacılar, Çörek otu bilinen Nigella Sativa bitkisinin tohumlarının koronavirüs tedavisinde kullanılabileceğini keşfetti. Peki çörekotunun faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Yüzyıllardır iltihaplanma ve enfeksiyonlar da dahil olmak üzere birçok tıbbi durum için geleneksel bir çare olarak kullanılan Çörek otu, son araştırmalara göre koronavirüs tedavisinde ön plana çıkabilecek faydalara sahip.

Aşılarla mücadele devam ederken, alternatif tıp yöntemleri de sıklıkla araştırılan konular arasında.

Sidney'deki Teknoloji Üniversitesi'nden bir ekip, Nigella sativa'nın aktif bir bileşeninin koronavirüs yol açan virüs olan SARS-CoV-2'nin akciğer enfeksiyonuna neden olmasını engelleyebileceğini duyurdu.

ÇÖREK OTUNDAKİ MUCİZE BİLEŞİK: TİMOKİNON

Baş yazar, "Daha yaygın olarak rezene çiçeği olarak bilinen Nigella sativa'nın aktif bir bileşeni olan timokinonun, Covid-19 virüsü spike proteinine yapışabileceğine ve virüsün akciğer enfeksiyonuna neden olmasını engelleyebileceğine dair modelleme çalışmalarından elde edilen kanıtlar artıyor" dedi.

Çörek otu, Türk mutfağında da kendine yer edinmiş tohumlardan birisi. Tatlı ve tuzlu tariflerde kullanılan bu tohum, sağlığa faydaları ile oldukça değerli.

Peki çörekotu nasıl kullanılır ve faydaları nelerdir? İşte detaylar...

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

İnsanlar çörek otunu 2000 yılı aşkın bir süredir ilaç yapmak için kullandılar. Kral Tutankamon’un mezarında bile keşfedildi.

Tarihsel olarak, çörek otu baş ağrısı, diş ağrısı, burun tıkanıklığı ve bağırsak solucanları, Ayrıca konjonktivit, apseler ve parazitler için kullanılmıştır.

Günümüzde çörek otu, gaz, kolik, ishal, dizanteri, kabızlık ve hemoroidler de dahil olmak üzere sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

İşte madde madde faydaları:

Astım ve birtakım alerjilere iyi gelir.

Egzama ve sedef hastalığına iyi gelir.

Sindirim sistemin düzenlemede etkili olur.

Kalp üzerinde koruyucu etkisi vardır.

Bağışıklığı güçlendirir.

Kolon kanserinin büyümesinde ve bastırılmasında etkili olur.

Tümör büyümesini önemli derecede azaltır.

Kemoterapi ve radyasyon tedavisi süresinde vücutta oluşabilecek hasarlara karşı korumaya yardımcı olur.

Kan şekerini düzenler.

Kemikleri güçlendirir ve romatizmaya karşı iyi gelir.

Kemik iliği üretimini arttırır.

Sinüziti hafifletici etkisi vardır.

Endişe ve sinir gerginliğini azaltır ve rahatlatıcı bir etki verir.

Bronşit tedavisi sırasında önemli derecede fayda sağlar.

Diyabet hastalığına karşı kontrol edici etkisi vardır.

Baş ağrısı ve migrene iyi gelir.

Uyku bozukluklarını düzenler.

Anne sütünü arttırır.

Amfizem hastalığına karşı kullanılabilir.

Yüksek tansiyona karşı önleyici etkisi vardır.

Grip ve soğuk algınlığına karşı iyileştirici etkisi bulunur.

İshale karşı iyi gelir.

Kabızlığı giderir.

Mantar gelişimini engeller.

Reflü hastalığın iyileştirmede önemli derecede katkılar sağlar.

Ateş düşürücü etkisi bulunur.

Eklem ağrılarını azaltır.

Safra kesesi ve böbrek taşı oluşumunu önleyici etkisi vardır.

Kolesterolü düzenler.

Diş ağrılarının azalmasında yardımcı etkisi vardır.

Hazmı kolaylaştırır zayıflamaya yardımcı olur.

Mikroplara ve virüsler karşı koruyucudur.

ÇÖREK OTU NASIL TÜKETİLİR?

1) 1 tatlı kaşığı organik çörek otu yağını 1 bardak sıcak suya karıştırarak buharını soluyabilirsiniz.

2) 1 yemek kaşığı organik çörek otu yağını yemeklerinize, salatalarınıza doğrudan kullanabilirsiniz.

3) 1 tatlı kaşığı organik çörek otu yağını 1 bardak su, meyve suyu, kahve, ile karıştırarak tüketebilirsiniz.

4) 1 dilim ekmeğin üzerine ya da yoğurda ilave ederek yiyebilirsiniz.

5) Çörek otu yağını 2 yemek kaşığı ölçüsünde saç, saç derisi ve cildimizin üzerine masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Bu uygulamayı haftada 2 defa tekrarlayabilirsiniz.

6) 1 tatlı kaşığı organik çörek otu yağını kahvaltıdan önce doğrudan ağzınıza alarak tüketebilirsiniz.