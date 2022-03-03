Koronavirüs vaka tablosu 3 Mart 2022: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka tablosu 3 Mart 2022: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Koronavirüs ile mücadelede son durumu öğrenmek isteyenler, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü?" sorularına yanıt arıyor. İşte 3 Mart 2022 Perşembe vaka ve ölüm sayısı...

Günlük olarak yayınlanan koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele hem pandemi kuralları hem de aşı ile sağlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile aşılarını tamamlamayan vatandaşlara karşı sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 3 Mart 2022 Perşembe koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

3 MART 2022 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Mart 2022 Perşembe tarihli koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Harita paylaşıldığında haberimizde olacak.