Koronavirüs ve mevsimsel alerjiler nasıl ayırt edilebilir?

Koronavirüs enfeksiyonu ile benzer belirtilere neden olabilen mevsimsel alerjileri ayırt etmek bazı durumlarda zor olabiliyor. İşte ayrım yapmanıza yardımcı olabilecek bazı göstergeler.

Koronavirüs, dünya çapında paniğe ve birçok kaosa neden oldu ve olmaya da devam ediyor. Sürekli genişleyen semptomlar ve uzun vadeli etkiler, insanların küçük öksürük, hapşırma ve boğaz ağrısı olaylarını bile sorgulamasına neden olan bir korku ve kafa karışıklığı duygusunu tetikledi.

COVID-19 bir solunum yolu hastalığı olsa da ilişkili semptomlar, mevsimsel alerjiler dahil diğer solunum yolu hastalıkları ile ilişkili rahatsızlıklara oldukça benzer. Öksürüğünüzün veya tıkanıklığınızın bir COVID-19 veya alerji belirtisi olup olmadığını anlayamıyorsanız, işte ikisi arasında ayrım yapmanıza yardımcı olabilecek bazı göstergeler.

KAŞINTILI VEYA SULU GÖZLER EŞLİK EDEBİLİR

Alerjiler veya saman nezlesi, bağışıklık sisteminiz genellikle havada bulunan yabancı bir maddeye tepki verdiğinde ortaya çıkar. Bağışıklık sisteminiz alerjenleri tanımlar ve vücudunuzu bunlara karşı korumak için histamin gibi kimyasalları kan dolaşımına salar. Bu ayrıca alerjik bir reaksiyona yol açar. COVID-19, ise SARS-CoV-2 virüs suşunun neden olduğu bir solunum hastalığıdır. İnsandan insana solunum yolu ile yani öksürük, hapşırık, konuşma veya nefes yoluyla bulaşan bulaşıcı bir hastalıktır.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, COVID-19 nedeniyle ateş, yorgunluk, tat veya koku kaybı ve kuru öksürük, koronavirüsün en yaygın semptomlarından bazılarıdır. Bazı hastalar ayrıca kas ve eklem ağrısı, boğaz ağrısı, ishal, nefes darlığı ve göğüs ağrısı yaşadıklarından şikayet etmişlerdir. Alerjinin semptomları COVID-19'a çok benzer olabilir. Ancak, mevsimsel bir alerjiye, COVID-19 hastalarında çok yaygın olarak bildirilmeyen burun akıntısı, tıkanıklık ve kaşıntılı veya sulu gözler eşlik edebilir.

MEVSİMSEL ALERJİLERİN YÜKSEK ATEŞE NEDEN OLMA İHTİMALİ DÜŞÜK

COVID-19'dan muzdarip olup olmadığınızı anlamanın en doğru yolu, test yaptırmaktır. Ölümcül virüsün yayılmasını kontrol altına almak için semptomların kaynağı konusunda kesinlikle emin olmanız önemlidir.

Mevsimsel bir alerji, solunum yollarında tahrişi tetikleyebilir ve burun akıntısına neden olabilir, ancak uzmanlara göre, alerjisi olan bir kişinin ateş, mide bulantısı, kusma, ishal veya tat alma duyusunda bir değişiklik yaşaması pek olası değildir. Ek olarak, zaman zaman mevsimsel alerji nöbetleri yaşayan biriyseniz, bu muhtemelen başka bir alerjik ataktır. Ancak, buna yüksek ateş, yorgunluk ve kas ağrıları eşlik ediyorsa, mutlaka COVID-19 testi yaptırmanız gerekir.

Pandemi sırasında mevsimsel alerji yaşamak kafa karışıklığına ve paniğe neden olabilir. Ancak, alerjilerin sizi COVID-19 risklerine daha yatkın hale getirip getiremeyeceğini doğrulamak için yeterli veri yoktur. Alerjilerin bir kişinin koronavirüs kapma şansını artırıp artırmadığını doğrulayacak hiçbir gösterge veya kanıt yoktur. Benzer şekilde, Allergy dergisinde yayınlanan bir çalışma, alerjilerin koronavirüs riskindeki artışla bağlantılı olmadığını öne sürüyor. Ancak, Güney Kore'de 200.000 hasta üzerinde yapılan bir araştırma, önceden alerjik riniti olan kişilerin şiddetli COVID-19 semptomları geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu öne sürdü. Ancak çalışma, insanları enfeksiyon kapmaya daha duyarlı hale getirmediğini açıklığa kavuşturdu.

Ayrıca, COVID-19 nefes darlığına veya nefes almada zorluğa neden olabilirken, mevsimsel alerjiler, polen maruziyetiyle tetiklenebilen astım gibi bir solunum rahatsızlığınız olmadıkça genellikle bu semptomlara neden olmaz. Mevsimsel alerjiler birkaç hafta sürebilir.