Koronavirüsü atlatan 2 kişiden 1'i semptom yaşayamaya devam ediyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, koronavirüsü atlatan her 2 kişiden 1'inin 6 ay sonrasına kadar semptomlar yaşadığını ve Uzun Covid durumunun oldukça yaygın olduğunu ortaya koydu.

Aralık 2019'dan bu yana dünya çapında yaklaşık 218 milyon insan koronavirüs enfeksiyonunu atlattı. Bu insanların yarısından fazlasının, iyileştikten sonra 6 aya kadar Uzun Covid olarak da bilinen Post Covid semptomları yaşadığı belirlendi.

Bu uzun süreli Covid semptomları arasında yorgunluk, nefes almada zorluk, göğüs ağrısı, eklemlerde ağrı ve koku ve tat kaybı öne çıktı.

ABD'deki Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen araştırmada, Aralık 2019 ile Mart 2021 arasında koronavirüs enfeksiyonundan iyileşen kişileri içeren 57 küresel çalışma incelendi.

6 AYDAN UZUN SÜREBİLİYOR

Çalışmanın sonuçları, hem yetişkinlerin hem de çocukların koronavirüs enfeksiyonundan kurtulduktan sonra 6 ay veya daha uzun süre boyunca olumsuz sağlık sorunları yaşayabileceğini gösterdi. Komplikasyonların hastanın genel sağlığını, hareketliliğini veya organ sistemlerini etkilediği görüldü. Genel olarak, hayatta kalan 2 kişiden 1'inin uzun süreli koronavirüs semptomları yaşadığı tespit edildi.

Bu insanlar kilo kaybı, yorgunluk, ateş, ağrı bildirdi ve hayatta kalan 5 kişiden 1'i hareket kabiliyetinde bir azalma yaşadı. Hayatta kalan 10 kişiden 6'sında göğüs anormalliği vardı ve hastaların dörtte birinde nefes alma güçlüğü vardı. Göğüs ağrısı ve çarpıntı da yaygın olarak bildirilen durumlar arasındaydı. Ve 5 hastadan 1'i saç dökülmesi yaşadı.

İştahsızlık, mide ağrısı, kusma ve ishal de yaygın olarak bildirilen bazı sindirim sorunlarıydı. Koronavirüs ile savaş, enfeksiyondan kurtulduktan sonra bitmez. Aşı, koroanvirüs bulaşmasını önlemenin ve yeni enfeksiyon kapma şansınızı azaltmanın en iyi yoludur.

Bu kalıcı semptomların arkasındaki mekanizma henüz tam olarak çözülememiştir. Araştırmacılar, virüs tarafından tetiklenen bir bağışıklık tepkisinin, kalıcı enfeksiyon, yeniden enfeksiyon veya antikor üretimindeki artışın nedeni olabileceğine inanıyor.

Erken müdahale, birçok koronavirüs hastasında yaşam kalitesini iyileştirmek için kritik öneme sahiptir. Önümüzdeki yıllarda, sağlık hizmeti kuruluşlarının depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu gibi psikiyatrik ve bilişsel sorunları olan hastaların akınına uğrayacakları tahmin ediliyor.

UZUN SÜRELİ SEMPTOMLARLA BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI

Koronavirüs sonrası taramalar, doktor kontrolleri ve testler sağlık durumunuzu belirlemenize ve uygun bakımı almanıza yardımcı olur. Ayrıca hızlı bir iyileşme için iyi sağlıklı beslenmek şarttır.

Yorgunluk ve nefes darlığı yönetimi için kendinizi zorlamayın ve yavaş yavaş işinize ve normal rutininize geri dönün. Sizi zorlayacak işleri yapmayın. Günün en çok enerjiye sahip olduğunuz bölümünde işe öncelik verin. Akciğer güçlendirme ve nefes egzersizleri yapın. Sizi yoran bir aktivite yapmayın.

Virüsün neden olduğu iltihaplanma birkaç hafta sürebilir. Bu iltihaplanmalar vücudun çeşitli bölgelerinde ağrıya neden olabilir. Ağrıları sıcak/soğuk kompres kullanılarak azaltabilirsiniz.

Koronavirüs enfeksiyonunun beyni etkileyebilmesi, ayrıca birçok bilişsel ve hafıza sorununa yol açabilmesi de mümkündür. Bunlar geçicidir. Bu arada, önemli olan ve kaçırmayı göze alamayacağınız şeyleri not almaya başlayabilirsiniz. Görevleri bölün ve önemlilik sırasına göre önceliklendirin.

Ayrıca çoğu insan tat ve koku duyularını 6-8 hafta içinde geri kazanır. Koku duyunuzu geri kazanmak için koku eğitimi ve aromaterapiyi deneyebilirsiniz.