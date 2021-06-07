Koronavirüsün bulaşıcılığı yaz aylarında azalıyor mu

Hava sıcaklıkları ve koronavirüs arasındaki bağlantı net olmadığı için uzmanlar, yüksek sıcaklıkların tedbirleri gevşetmek için bir bahane olmaması konusunda uyarıyor.

Koronavirüs bir yıldan uzun bir süre önce ilk kez tanımlandığından beri, dünya çapındaki araştırmacılar ve sağlık otoriteleri, virüsün yayılmasında veya ortadan kalkmasında iklimin bir rol oynayıp oynamadığını araştırıyor.

Pandeminin başlangıcında, yüksek yaz sıcaklıklarının koronavirüsün yayılmasını azaltmaya yardımcı olabileceğine dair büyük umutlar vardı. Bazı uzmanlar, mevsimsellik gösteren gribe benzer solunum yolu viral enfeksiyonları gibi olacağını düşünüyordu. Bu durum, Covid-19'a neden olan virüste de benzer bir şeyin olabileceğini düşünmemize neden oldu. Ancak şu ana kadar yapılan bazı temel çalışmalar bu ilişkinin çok net olmayabileceğini gösteriyor.

HAVA KOŞULLARI ÇOK AZ ETKİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu konuda çok net, DSÖ'ye göre, güneşe veya 25ºC'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz kalmak Covid-19'a karşı koruma sağlamıyor. Kendimizi korumanın en iyi yolu, salgının başından beri maske, mesafe ve temizlik önlemleri olarak öne çıkıyor.

DSÖ, sıcak havaların, koronavirüse karşı önleyici tedbirleri gevşetmek için bir bahane olmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Şimdiye kadarki en etkili önlemler olarak maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen uygulamaları gibi önlemlere işaret ediyor.

Buna karşılık, hava kalitesi de dahil olmak üzere meteorolojik faktörler virüsün yayılmasını engellemiyor. BM Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından yürütülen ve bu yıl sunulan kapsamlı bir raporda uzmanlar, DSÖ'nün görüşüne benzer görüş sergilediler ve pandeminin ilk yılında sıcak mevsimlerde ve sıcak bölgelerde artan enfeksiyon dalgaları görüldüğünü belirtti.

Rapora göre, virüsün düşük UV radyasyonu ile soğuk ve kuru koşullarda daha uzun süre hayatta kalabileceğine dair bazı kanıtlar var ancak bu, ısının "gerçek dünya koşullarında bulaşma oranları" üzerinde önemli bir etkisi olduğu anlamına gelmiyor. Ancak dünyanın en çok atıf alan bilimsel dergilerinden biri olan Nature'da yayınlanan bir araştırmaya göre, sıcaklık ve nemin daha yüksek olma eğiliminde olduğu ülkelerde Covid-19 vakalarında belli bir düşüş gözlemlendi.





SICAKLIK VE COVID-19 BAĞLANTISI OLDUKÇA KARIŞIK

Virüsü etkisiz hale getirmek ve bulaşıcılığını önlemek için ABD'de yapılan bir araştırmada, SARS-CoV-2'yi çok yüksek bir sıcaklığa maruz bırakmanın virüsü etkisiz hale getirmek için yeterli olabileceğini gösteren deneysel bir sistem tasarlandı. Biotechnology and Bioengineering dergisinde yayınlanan çalışma, virüsün bulunduğu çözeltinin 50 saniye boyunca 72ºC'ye ısıtılması durumunda, çözeltideki virüs miktarının, bulaşmayı önlemeye yetecek kadar azaltılabileceğini göstermiştir. Bu bir dakikadan kısa süreli ısıl işlem, belli bir kaptaki virüsün yayılmasını durdurmak için etkili bir önlem olabilir, ancak havadaki virüse etki edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Tüm bu veriler ışığında yaz ayları, diğer solunum yolu virüslerinde olduğu gibi Covid-19'un da daha yavaş bulaşmasıyla ilişkilendirilebilse de, havanın rolü ve Covid-19'un bulaşması hakkında kesin açıklamalar yapmak için henüz çok erken.

Dışarısı ister sıcak ister soğuk olsun, Covid-19'un bir kişiden diğerine bulaşması neredeyse tamamen kişinin davranışına bağlıdır. Klimatolojik ve meteorolojik faktörlerin rolü, pandeminin sonraki aşamalarında veya Covid-19'un endemik hale gelmesiyle daha da netleşecektir.

Açık olan şey, ana aktarım faktörünün insanların davranışları olmaya devam etmesidir. Bu nedenle önleyici tedbirleri yani maske, mesafe ve temizliği sürdürmeye devam etmek çok önemlidir.