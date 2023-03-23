Koronavirüsün yapısı değişikliğe uğradı: Artık ağır mevsimsel grip Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Koronavirüs artık bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, 3 yıllık sürede virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı” dedi.

AA

Dünyada milyonlarca kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, artık ağır hastalık oluşturmu ihtimali azaldı…

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu Prof. Dr. Turan, 3 yılın geride kaldığı koronavirüs salgınında gelinen nokta ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Alınan örneklerin yaklaşık yüzde 10'u pozitif çıkıyor"

Koronavirüs ilişkili hastalık tablosunun genel olarak azaldığını ama son dönemde pozitiflik oranlarında bir miktar artış olduğunu belirten Turan, "Geçtiğimiz haftalarda pozitiflik oranı yüzde 5 civarındayken son günlerde biraz artarak yüzde 10'a ulaştı. Yani kişilerden alınan örneklerin yaklaşık yüzde 10'u pozitif çıkıyor. Bu tüm viral enfeksiyonlarda olduğu gibi koronavirüste de özellikle mevsimsel değişikliklerle bağlantılı oynamalardan kaynaklanıyor olabilir.” ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün ağır hastalık oluşturup oluşturmamasının önemli olduğunu vurgulayan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık koronavirüs de bir tür mevsimsel grip"

Neyse ki koronavirüsün değişen virüs yapısıyla beraber ağır hastalık görülme oranı azaldı. Yani hastalıkla ilişkili hastaneye yatış, yoğun bakım ihtiyaç oranları düştü. Kendi hastanemizde de ayırdığımız, izole ettiğimiz yerler dışında ek bir alan açmaya gerek kalmıyor. Fakat koronavirüs kaynaklı çevremizdeki gözlemler ve hastanemize başvuran kişiler, genel olarak evde çok ağır bir gribal enfeksiyon geçirdiğini belirtiyor. Genellikle kendilerini evde izole edip bu dönemi atlatıyorlar, doğrusu da bu zaten. Çünkü artık koronavirüs de bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, bu semptomlarla ilerliyor. Koranvirüsün üç yıllık sürede gelinen noktada virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı.

İleri yaştaki kişiler hala riskli

Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Turan, koronavirüs ve diğer tüm viral enfeksiyonların ileri yaştaki kişiler ve ek hastalığı olanlar için her zaman ağır hastalık riskini getirdiğinin altını çizdi.

Bu nedenle hasta olan kişilerin mutlaka kendisini izole etmesi, kalabalık, kapalı ortamlarda maske takması gerektiğini anlatan Turan, süresi uzayan ve geçmeyen viral semptomlarla ilgili de şu uyarılarda bulundu:

"Vücut direnci düşük, ek hastalığı olan kişilerde hastalık daha ağır seyredebilir"

Yaklaşık 10 gün boyunca viral semptomları devam eden, bu süreçte hala kendisini kötü hisseden kişiler olabiliyor. Bu noktada şuna dikkat etmek gerekiyor; başta viral enfeksiyon gibi başlayan bir hastalığa uzayan süreçte eğer tekrarlayan ateş, sekresyon kalitesindeki değişiklik gibi ek semptomlar ekleniyorsa üzerine bir bakteriyel enfeksiyon yaşanıyor olabilir. Bu tip durumlarda kişiler tedavilerinin düzenlenmesi için mutlaka hekimlerine başvurmalı. Viral enfeksiyonlar sağlıklı bireylerde çoğunlukla 2-3 hafta içerisinde azalarak kaybolur. Fakat bu kişinin vücut direnci, kendine nasıl dikkat ettiğiyle de çok ilgili bir durum. Vücut direnci düşük, ek hastalığı olan kişilerde hastalık daha ağır seyredebilir. Önerimiz, kişilerin hastalık döneminde sıvı alımına dikkat etmeleri, sağlıklı besinler ve vitaminlerle kendilerini desteklemeleri.

Aşı hala çok önemli

Turan, aşılamanın sadece koronavirüs değil, diğer tüm viral enfeksiyonlara karşı da koruma sağladığını, bireylerin aşılar sayesinde bu tip hastalıkları daha hafif atlatabildiğini vurguladı.

Turan, 3 yılın geride kaldığı pandemiyle mücadelede özellikle 2020'nin oldukça zorlu bir yıl olduğunu anımsatarak, hem vatandaşların hem de sağlık çalışanlarının süreçten ciddi şekilde etkilendiğini dile getirdi.

"Büyük bir mücadele verdik"

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığında dünya genelinde hiçbir sağlık otoritesinin bu virüsle nasıl mücadele edileceğine yönelik net bilgiye sahip olmadığına işaret eden Turan, şu değerlendirmelerde bulundu: