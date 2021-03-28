Koronayı atlatan profesörde hafıza kaybı görüldü

Koronavirüs geçirdikten sonra hafıza kaybı yaşadığını anlatan Prof. Dr. Orhan Kavak, "Bir iki saat sonra yapacağım şeyi unutma eğilimi gerçekleşti. İsim hafızam tamamen yok oldu" dedi.

Koronavirüs ile ilgili her geçen gün yeni bir bulgu daha ortaya çıkıyor. Ekim 2020'de koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Orhan Kavak, 18 günlük tedavinin ardından koronayı atlattığını ancak, koronavirüs sonrası kollarında ağrılar, kalpte sıkışma ve hafıza kaybı yaşadığını söyledi.

Koronavirüs geçiren hastalarda uzun sürebilen korona sendromlarının meydana geldiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Recep Tekin, geçici hafıza kayıplarının 6 ay ile 1 yıl arasında devam edebileceğini söyledi.

"İSİM HAFIZAM TAMAMEN YOK OLDU"

Prof. Dr. Orhan Kavak, 14 yaşındaki kızının koronavirüse yakalandığını ve yaşından dolayı belirti göstermediği için evde koronavirüse yakalandığını söyledi.

Koronavirüse yakalandıktan sonra ilk 7 gün herhangi bir belirti yaşamadığını anlatan Kavak, 7'nci günden sonra ciddi öksürüğünün başladığını belirterek, "Bu öksürük sürecinde eve oksijen tüpü getirdim. Bu oksijen tedavisiyle 18'inci günden sonra korona pozitifliğim negatife dönüştü. Fakat bu süreçten sonra her ne kadar ilaç tedavisi ve kendi tedavimi yapmış olsam da birtakım semptomların vücudumda devam ettiğini gördüm. Daha önce özellikle sol kolumda bir ağrı olmadığı halde sol kolumda ağrılar oluştu, hala da mevcut. Kalbimde zaman zaman sıkışmalar söz konusu." dedi.

Koronavirüse yakalanmadan önce hafızasının yerinde olduğunu ve çok eski tarihleri detaylarıyla beraber hatırladığını ifade eden Kavak, "Fakat son dönemlerde, zaman zaman unutkanlıklarım başladı. Normal gün içinde yapabileceğim, bir iki saat sonra yapacağım şeyi unutma eğilimi gerçekleşti. İsim hafızam tamamen yok oldu" dedi.

EN GEÇ 1 YILDA DÜZELİYOR

Koronavirüs geçiren hastalarda uzamış korona sendromları diye bir sendrom olduğunu kaydeden Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüs geçiren kişilerde halsizlik, yorgunluk, vücut ağrısı, geçici hafıza kaybı, sırt ağrısı, uyku bozukluğu ve eklem ağrısı gibi sorunların oluşabildiğini söyledi.

Koronavirüsün ardından görülen gafızadaki güçsüzlük ya da geçici hafıza kayıplarının genellikle kısa süreli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tekin, birçoğunun 6 ay veya 1 yılda düzeldiğini söyledi. Hastaların bu konular nedeniyle endişe etmemeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Tekin, "Bu kişilere zaman içinde gazete okumalarını, bulmaca çözmelerini, B vitamini eksikliği varsa bunları desteklemelerini istiyoruz. Zaman içinde genellikle bu tür şikayetlerin geçtiğini görüyoruz. Eğer çok uzun süre devam ediyorsa bir psikologdan, nörologdan destek almalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.