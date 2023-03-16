Küflü yiyecek tüketenler dikkat! Kimi 'Bir şey olmaz' deyip tüketiyor ama... Küflü yiyecekler genelde tüketilmek için tercih edilmese de, risk olmadığı düşülerek bazı zamanlarda tüketilebilmekte. Ancak küflü yiyecekler, aslında hem insanlar hem de hayvanlar için oldukça zehirli olabilmekte. İşte küflü yiyecek tüketmenin zararları...

Günümüzde pek çok kişi küflenmiş yiyecekleri yemeyi tercih etmemekte. Ancak zarar gelmeyeceğini düşünerek tüketen bazı kişiler de bulunmakta. Yiyecekler ve gıda maddelerinde belirli koşullar altında 'mikotoksin' adıyla bilinen metabolik ürünler ve mantar toksinlerinin oluştuğunu belirten uzman isimler, bu tür gıdaların hem insanlar hem de hayvanlar için zehirli olabileceği uyarısını yapıyor.

Küflü yiyecekler tüketenler dikkat!

.Küflü yiyeceklerin tüketilmeden atılması gerektiğini ifade eden uzmanlar, üzerindeki mikotoksinlerin hastalığa neden olabileceğini söylüyor. Ayrıca yalnızca insanlar değil, besi hayvanları ya da diğer başka hayvanlara da küflü yiyeceklerin verilmemesi gerektiği uzmanların söylediği bir gerçek.

Bazı gıdalar üretimden tüketimine kadar geçen sürede çeşitli faktörlere bağlı olarak bozulabiliyor. Bozulmaya sebep olan mikroorganizmalardan biri olarak bilinen küfler uygun sıcaklık ve neme bağlı şekilde çoğalıyorlar. Bazı küfler tatta ve kokuda değişimlere sebep oluyor ancak bazıları toksik özellik gösteriyor.

Söz konusu toksik etkiye mikotoksinler sebep olmakta. Ölümle dahi sonuçlanan toksisitelerinin yanında kanserojen, mutajen, DNA-RNA ve protein sentezini engelleyici, bağışıklık sistemini bastırıcı farklı etkiler de görülebilmekte.

"Pek çoğunda risk var"

Küfün kendisinin aslında zehirli olmadığı bilinirken, belirli koşullar altında oluşan mikotoksinin zehirli olabileceğini ifade ediliyor. En çok bilinen kanserojen mikotoksinler arasında aflatoksin B1 ve okratoksin A bulunmakta Bu sebeple risk olup olmadığı bilinmediğinden, küflü yiyecekler tüketilmemeli.