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Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan hastalıklar hangileri? Nelere dikkat etmeliyiz?

Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan hastalıklar hangileri? Nelere dikkat etmeliyiz?

Kurban Bayramı'nda bazı hastalıklar ön plana çıkıyor.Peki bunlara yakalanmamak için ne yapmalıyız hangi konulara dikkat etmeliyiz?