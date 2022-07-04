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    Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan hastalıklar hangileri? Nelere dikkat etmeliyiz?

    Kurban Bayramı'nda bazı hastalıklar ön plana çıkıyor.Peki bunlara yakalanmamak için ne yapmalıyız hangi konulara dikkat etmeliyiz?
    • 04.07.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 11:29
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    Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan hastalıklar hangileri? Nelere dikkat etmeliyiz?

    Kırmızı et tüketiminin oldukça arttığı kurban bayramı döneminde beslenmemize dikkat etmemizde fayda var.

    Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanların daha dikkatli olması gerekiyor.Aşırı et ve sakatat tüketimi bazı hastalıklara davetiye çıkarabilir.

    Kurban Bayramı nda ortaya çıkan hastalıklar hangileri? Nelere dikkat etmeliyiz? #1

    Kırmızı et ve sakatat oldukça yararlı besinler olarak bilinsede fazla tüketildiği zaman bazı hastalıklara zemin hazırlayabiliyor.

    Uzmanlar kesilecek hayvanın dikkatle seçilmesini önerirken hayvanın kesildikten sonra iyi muhafaza edilmesini söylüyor.Ayrıca çıkarılan etin hemen tüketilmemesi öneriliyor.

    Kurban Bayramı nda ortaya çıkan hastalıklar hangileri? Nelere dikkat etmeliyiz? #2

    Kurban bayramında artan rahatsızlıklar nelerdir?

    - Kolesterole bağlı kalp ve damar tıkanıklığı rahatsızlıkları

    - Aşırı et tüketiminden dolayı bağırsak florasının azalması

    - İyi pişmemiş etten bulaşabilecek bakterisel rahatsızlıklar

    - Aşırı tüketilen hayvansal yağlardan dolayı bölgesel yağlanma ve kilo alımı sorunu

    - Felç, yüksek tansiyon ve inme gibi rahatsızlıkların yaşanma ihtimalinin artması

    Kurban eti nasıl muhafaza edilmeli?

    - Et küçük parçalar halinde saklanmalıdır.

    - Et uzun süre açık ortamda bekletilmemeli aksi taktirde etteki bakteriler çoğalacaktır.

    - Et 24 saat buzdolabında bekletildikten sonra tüketilmelidir.


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