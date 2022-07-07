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    Kurban etinin yanında ne yenmeli, ne içilmeli?

    Kurban Bayramı ile birlikte her öğünde yer alan etin yanına tükettiklerinize de özen göstermelisiniz. Kırmızı et ile birlikte ağırlık vermeniz gereken besinleri sıralıyoruz...
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 14:19
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    Kurban etinin yanında ne yenmeli, ne içilmeli?

    Kurban Bayramı boyunca ibadetini yerine getiren getiremeyen herkesin sofrasında et bulunmaktadır. Öyle ki, çoğu zaman günde 3 öğünden fazlaca bile et tüketimi gerçekleşebilir.

    Kurban boyunca tüketilen kırmızı et, lezzetli olduğu kadar sağlığa olumsuz dönüşler de yapabilir. Yüksek protein miktarını birden vücuda almak sindirimi zorlaştıracağı gibi, kolestrolü de fırlatabilir.

    Bu nedenle özellikle diyabet, tansiyon, obezite, kalp damar ve benzeri kronik hastalığı olanlar et tüketim miktarına dikkat etmeliler.

    Peki kırmızı etin yanında ne tüketilmeli? Kırmızı etle birlikte ne yenir, ne içilir? İşte bilmeniz gerekenler...

    Eti dengeleyin

    Posa içeriği olmadığı için et kabızlığa yol açabiliyor. Bu nedenle etin yanında posa içeriği yüksek olan sebze, meyve, kepekli ekmek gibi gıdaları tüketmeniz çok önemli. İçecek olarak maden suyu tercih edebilirsiniz.

    Limonlu yeşil salataları sofradan eksik ekmeyin.

    Su tüketimine dikkat etmeli, vücudunuzu susuz bırakmamalısınız.


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