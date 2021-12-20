Kürdan kullanmamanız için 5 neden

Her yemekten sonra kürdan kullanma gibi bir alışkanlığınız varsa, bu uygulamanın faydasından çok zararlı etkilerinin olduğunu biliyor muydunuz?

Kaç kez içgüdüsel olarak bir kürdan aldınız ve dişlerinize yapışan şeyleri çıkarmak için kullandınız? Hiç diş etlerinizi tahriş etti mi? Yoksa kullanabilecek kadar rahat mısınız? Peki, tercihiniz ne olursa olsun, kürdanların özellikle ağız sağlığınız için zararlı olduğunu söylemenin zamanı geldi. Bu zararsız alışkanlık dişleriniz ve diş etleriniz için potansiyel olarak tehlikeli olabilir.

Kürdan kullanma alışkanlığını bir kenara atarak yeni alternatiflere yönelmenizi sağlayacak bilgileri sizler için toparladık. Ufak bir dokunuşla daha iyi bir ağız sağlığına sahip olmayı kim istemez ki!

KÜRDANDAN NEDEN UZAK DURMALISINIZ?

Kürdanın uç kısmı çok keskin olduğundan ve diş etlerini enfekte edebildiği için bir takım yaralara neden olabileceği gibi ağız sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor. Hassas olduğu için kırılan kürdan uçları dişler arasında sıkışarak daha büyük sorunlar ortaya çıkarıyor. Kürdanın uzun süreli kullanımı halinde ise, diş eti çekilmesine neden olarak diş arası cep boyutunu artırabilir. Ayrıca kökleri açığa çıkararak dişte ve kanalda kırıklar oluşumuna neden olur.

Sık sık kürdan kullanımından uzak durmanızı sağlayacak nedenlerden bazıları;

1. Tahta parçası (kürdan) kopabilir ve diş eti dokusuna yerleşebilir. Zamanında çıkarılmazsa diş etlerinizde iltihaplanmaya da neden olabilir. Bu özellikle tehlikeli ve acı verici olabilir.

2. Steril olmayan kürdanlar kiri, suyu, bakterileri ve diğer kalıntıları üzerini kaplamak için çekebilir. Başa çıkması çok kolay olmayan enfeksiyonlarla sonuçlanabilir.

3. Kürdanların sık kullanımı diş eti dokusunda hasara neden olarak kanama ve ülserasyona ve ayrıca bakteri kolonizasyonuna neden olabilir.

4. Dişler üzerindeki aşırı kuvvet hareket yaratır ve özellikle dolgu ve kaplamalarınız varsa daha fazla hasara neden olabilir.

5. Yanlış kürdan kullanımı diş etlerinin çekilmesine ve diş hassasiyetine neden olabilir.

KÜRDAN YERİNE ALTERNATİFLERİNİ KULLANIN

Ağız sağlığına zararlı olsa da sofra adabına uygun bir kürdan kullanılması tavsiye edilir. Ancak, günümüze buna alternatif olabilecek ve ağız sağlığı için oldukça uygun başka ürünler de mevcuttur. Bunlardan biri de çantalarımızda bile kolaylıkla taşıyabileceğimiz diş ipleridir. Diş ipinin dışında, diş arası fırçaları ve su iğneleri diş arası temizliğinde tercih edilen yardımcı araçlardır.

Ağız sağlığına uygun olan bu diş arası temizleme gereçleri, dişler arasında biriken yiyecek kalıntılarını diş minesine ve diş etine zarar vermeden kolaylıkla çıkarmanızı sağlar. Her öğünden sonra dişlerinizi fırçaladıktan sonra diş aralarını temizlemek ise, sizi diş kayıplarından ve çürüklerinden korunmanız için yeterlidir.