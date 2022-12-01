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    Kütür kütür! Nara tuz döküp yerseniz.. Faydası duyanı şaşırtıyor

    Narın saymakla bitmeyen faydalarını vücudunuza almak için, tuzlayıp yemeyi deneyebilirsiniz. Daha önce bu tarifi duymadıysanız, faydalarından yararlanmak içiin daha fazla geç kalmayın!
    • 01.12.2022 - 12:24
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    Kütür kütür! Nara tuz döküp yerseniz.. Faydası duyanı şaşırtıyor

    Mutfaklardan ve masalardan eksik olmayan nar, sevni çok olan bir meyve olarak öne çıkıyor. İçerisinde bolca C vitamini bulunduran nar; sodyum, magnezyum, demir, fosfor içeriyor.

    Gün içerisinde nar yerseniz ya da bir bardak suyunu içerseniz, vücudunuzun alması gereken C vitamini miktarının yüzde 36'sını karşılamış olursunuz.

    C vitamini açısından zengin olan narın faydası bu kadarla sınırlı değil. Narın en  bilinen özelliklerinden birisi ise kansere karşı koruyucu olmasıdır.

    Özellikle prostat ve cilt kanserine iyi gelen nar, glikozit, tanen ve alkaloit açısından da zengin bir meyvedir. Ayrıca nar, sindirim sistemine de iyi gelir. Birçok hastalığı ve özellikle kış hastalıklarını önlemede yardımcıdır. Hastalığa yakalananları ise kolayca iyileştirir.

    Mide için faydalı olan nar, birçok mide problemini de ortadan kaldırır. Faydaları saymakla ve yazmakla bitmeyen nar, bel ve karın bölgesindeki yağlanmaları da ortadan kaldırıyor.

    1 ay boyunca düzenli olarak nar suyu içerseniz, bel ve karın bölgesindeki yağ hücrelerinizin üretiminin önemli ölçüde azaldığını görebilirsiniz.

    Ayrıca nar güzelleşmenizi de sağlar. Çünkü birçok kozmetik ürün için kullanılır ve cildi yenilmeye de yardımcı olur. Bunun yanı sıra narda bulunan antioksidanlar cilt tümörlerini engeller.

    Saydıkça faydaları bitmeyen narı, şimdi ise tuzlayıp yemeyi deneyin. Vücut için tuz ve narın faydası büyük. Tuzlayarak yediğiniz nar sayesinde, yukarıda yer alan binbir faydanın iki katını vücudunuza alabilirsiniz.

    Tuzlu nar yemek

    Kış aylarında boğaz ve solunum yolu hastalıkları artar. Boğaz ağrısı ve kuru öksürük, baş belası gibi üzerimize çöker. Günlerce hasta yatarız ve kuru öksürük nedeniyle boğazımız tahriş olur. Bu durumu yaşamamak için, nara tuz ekleyin ve bir kaşık dahi olsa yiyin.

    Ağrıların kesilmesinde etkili olan tuzlu nar sayesinde, yokuş çıkmak veya uzun yola gitmek daha kolay bir hal alacak. Çünkü bu karışım doğru kullanıldığında, ağrılardan kurtulmanıza yardımcı olacak.

    Güçlü bir iltihap söktürücü olan tuzlu nar, vücutta hastalıklı olan bölgelere şifa oluyor. Tuzlu nar, virüsün balgam yoluyla ya da dışkılama ile atılmasını sağlıyor.

    Kütür kütür! Nara tuz döküp yerseniz.. Faydası duyanı şaşırtıyor #1

    Tuzlu nar sonrası ayrıca su tüketimi de artığından böbreklerin hastalık döneminde fonksiyonu desteklenmiş olur.

    Kütür kütür! Nara tuz döküp yerseniz.. Faydası duyanı şaşırtıyor #2

    Narın besin değeri

    100 gram narda ortalama olarak 83 kalori bulunmaktadır. Narın besin değerleri ise şu şekildedir.

    100 gram nar için;

    • Toplam yağ 1,2 g
    • Doymuş Yağ 0,1 g
    • Kolesterol 0 mg
    • Sodyum 3 mg
    • Potasyum 236 mg
    • Karbonhidrat 19 g
    • Diyet Lifi 4 g
    • Şeker 14 g
    • Protein 1,7 g
    • C Vitamini 10,2 mg
    • Kalsiyum 10 mg
    • Demir 0,3 mg
    • D Vitamini 0 IU
    • B6 Vitamini 0,1 mg
    • Kobalamin 0 µg
    • Magnezyum 12 mg

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