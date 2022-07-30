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    Kuzey Kore'de son 24 saatte koronavirüs vakasına rastlanmadı

    Koronavirüs tüm dünyanın ortak sorunu iken ve vaka sayıları artma eğilimindeyken Kuzey Kore'den güzel haber geldi.
    • 30.07.2022 - 16:26
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    Kuzey Kore'de son 24 saatte koronavirüs vakasına rastlanmadı

    Channel News Asia, Kuzey Kore'de mayıstan bu yana ilk kez hiç bir koronavirüs vakasına rastlanmadığı duyurdu.

    Son 24 saat içinde koronavirüs vakası tespit edilmedi

    AA'nın haberine göre, Channel News Asia’nın Kore Merkez Haber Ajansı'na (KCNA) dayandırdığı haberinde, ülkede son 24 saat içinde koronavirüs vakası tespit edilmediği belirtildi.

    ​​​​​​​Kuzey Kore'de koronavirüsten 74 kişiyi kaybedildi

    Resmi rakamlara göre, Kuzey Kore’de yaklaşık 74 kişi virüsten hayatını kaybetti.
    Koronavirüs salgının başlangıcından bu yana ülkede salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore'de ilk kez mayıs ayında koronavirüs vakası tespit edildiği bildirilmişti.

    Kaç vakanın tespit edildiği bilgisi paylaşılmazken, vakaların Omicron'un "BA.2" olarak bilinen alt varyantı olduğu ifade edilmişti.

    Kuzey Kore


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