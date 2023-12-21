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Lahanayı yemeyin! Yemek yerine vücuda sarınca bakın neler oluyor

Lahanayı yemeyin! Yemek yerine vücuda sarınca bakın neler oluyor Çoğu insanın çeşitli şekillerde yemek olarak tükettiği lahana aslında sadece yemek olarak tüketilmek zorunda değil. Lahana çoğunluğun bildiğinin aksine sadece yemek olarak değil vücuda tek tek serildiğinde de şifa kaynağı olan bir sebzedir. İşte lahananın herkesin bilmediği yönü...

ensonhaber.com Lahana genellikle sulu olarak çeşitli yemeklerde kullanılan bir sebzedir. Birçok insan genellikle sahip olduğu kokudan dolayı tüketmekten, yemeğini yapmaktan kaçınır. Ancak kokusu gelip geçici olan lahanayı kokusundan dolayı tüketmekten kaçınıyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz diyebiliriz. Yemekleriyle ayrı şifalı olan lahana çiğ halde de birçok şekilde faydası olan sebzedir. İşte lahananın bazı faydaları... Göğüs için: Özellikle yeni anne olmuş, emziren kadınların göğüslerinde ağrılar meydana gelebilir. Bu ağrılar genellikle göğüs içindeki sütün tamamen boşalmamış olmasından veya emzirmenin getirdiği acıdan kaynaklanır. Bu durumu yaşayan annelerin izleyecekleri yöntem oldukça basit. Lahana yapraklarını soğuk suyla yıkayın ve sap kısımlarını kesin. İkiye ayırdığınız yaprakları sütyeninizin içine destek olacak şekilde yerleştirin. 20 dakika kadar bekletip ısındığını hissettiğinizde yaprakları çıkartabilirsiniz. Kısa sürede etkisini göreceksiniz. Çarpmaya bağlı bacaklarda, kollarda, şişlikler için: El, ayak ve bacaklarınızı gün içinde bir yerlere çarpabilir ve şişme morarma gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda lahana yapraklarını temizleyip bölgelere sararsanız ve ardından buz kompresi de uygularsanız şişliklerin geçtiğini göreceksiniz. Baş ağrısı için: Yorgunluk ve stres gibi durumlardan kaynaklı baş ağrıları yaşıyorsanız bunun da çözümü basit. Lahana yapraklarını özenle baş bölgenize sarın ve bir şapkayla tutturun. Ağrılarınızın azaldığını hissettiğinizde çıkarabilirsiniz. Sağlıkla kalın!