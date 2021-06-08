Lenfoma, grip benzeri belirtilerle ortaya çıkıyor

Lenfatik kanserlerin çoğu zaman grip gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, hastalığın sinsice ilerlediğini ve erken teşhisin çok önemli olduğunu söyledi.

Lenfatik sistemde oluşan kanserler genel olarak lenfoma olarak adlandırılıyor. Lenfoma, normal hücrelerin hızla çoğalması veya normal lenfositlere göre daha uzun süre yaşamaları ile oluşuyor.

Lenfomanın genellikle nedeninin bilinmediğini ifade eden Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, kanserin EBV, HİV, Hepatit C, HTVL-1 gibi bazı virüs enfeksiyonları, Helikobakter Pilori gibi bazı bakteriyel enfeksiyonlar ve immünsistemin zayıflaması sonrasında gelişebildiğini belirterek, lenfatik kanserler hakkında önemli bilgiler verdi.

TÜM VÜCUDA YAYILABİLİYOR

Lenfomanın belli başlı iki türü bulunuyor. Birincisi, nedeni kesin olarak bilinmeyen, çoğunlukla daha genç yaşlarda görülen Hodgkin lenfomadır. İkincisi Hodgkin dışı lenfoma (HDL) olan anormal B lenfositlerden kaynaklanan B hücreli lenfomalar ve anormal T lenfositlerden kaynaklanan T hücreli lenfomalar olarak iki gruba ayrılmaktadır. B hücreli lenfomalar daha sık ortaya çıkar.

Hastalık lenf düğümlerinde, dalak gibi lenfoid dokularda ortaya çıkabilir veya mide, bağırsak gibi organlardaki lenf dokusundan kaynaklanabilir. Malign lenfoid hücreler kan ve lenf dolaşımı aracılığı ile vücudun diğer kısımlarına da yayılabilen bir türdür.

BİRÇOK BELİRTİ GÖSTEREBİLİYOR

Lenfomanın en sık rastlanan belirtisi bir veya daha fazla genişlemiş lenf nodudur. Bu şişmiş lenf nodları ağrı yapmadan boyun, göğsün üst kısmı, koltuk altı, karın veya kasıkta olabilir. Şişmiş lenf nodları ve öksürüğün dışında nefes darlığı, ateş, gece terlemeleri, yorgunluk, kilo kaybı, deride kaşıntı gibi belirtiler de vardır. Alarm semptomlar denilen ağrısız lenf nodu (şişlik), ateş ve kilo kaybı durumunda hemen sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.

Lösemi ve merkezi sinir sistemi tümörleri, erkeklerde testis kanseri, kadınlarda ise tiroid kanserlerinden sonra en sık görülen Hodgkin ve Hodgkin Dışı Lenfoma kanseri, genellikle ileri yaş hastalığı olmasından dolayı yaş ilerledikçe ilk sıralarda görülür.

Lenfoma tedavisinde, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi yöntemleri kullanılır. Lenfoma, kemoterapi ya da radyoterapi ve kemoterapi kombinasyonu ile tedavi edilebilir. Bununla beraber uygun endikasyonlarında hem Otolog hem de doku uyumlu kardeşten Allojenik kök hücre nakli de yapılabilir.