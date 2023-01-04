Limon dilimleriyle uyumanın inanılmaz etkisi! Uzmanlar bile ters köşe!

Faydaları saymakla bitmeyen limonu dilimlere ayırın ve gece yatarken yanınıza koyun. Bu sayede uykusuzluk ve stres tarihe karışacak! Çünkü limon, uykuya dalmanızı kolaylaştıracak.

Doğanın bize sunduğu mucizeler arasınd ayer alan limon; mutfakların, sofraların ve yemeklerin vazgeçilmez lezzetlerinden birisidir. Her derde deva olan limon ve suyunun faydaları ise saymakla bitmiyor.

Hem cilt sağlığına hem de vücuda iyi gelen limon ve limon suyu, ödem atmaya yardımcı oluyor. Vücudun bu sayede rahatlaması kolaylaşıyor. Vücuttaki toksinleri attığı için, sağlığın da kapılarını ararlıyor.

Cilde iyi geliyor ve cildin kaybettiği parlamayı geri kazandırıyor. Kadınlar için de büyük önem arz ediyor. Her sabah aç karnına limon suyu içmek, ciltteki lekelerinde zaman içerisinde kaybolmasına destek oluyor.

Ayrıca limon ve sirke buluştuğunda da evdeki nazar ve olumsuz enerjilerin yok olmasına destek veriyor. Nazardan kurtulmak isteyenler, sirke ve limonu sıklıkla deneyebiliyor.

Kalp krizi riskini düşüren limon, sindirim sistemini de düzenliyor. Kışın hastalıklarından korunma noktasında büyük faydalar sağlıyor. Ayrıca asidiyle, böbrek taşının da önüne geçiyor.

Yazmakla faydalarını bitiremeyeceğimiz limon, geceleri uyuma noktasında da kişiye yardımcı oluyor. Limonu kesip dilimledikten sonra yattığınız yere koyarsanız, uykunun keyfini sürebilirsiniz.

Geceleri limon dilimleriyle uyursak ne olur?

1. Geceleri limon dilimiyle uyumak gerginliğinizi almaya yardımcı olur. Stres ve anksiyete gibi durumlar uyumanızı güçleştirir. Limon dilimleri ise bu sorunları ortadan kaldırır ve keyifli bir uykunun kollarına dalmanızı sağlar.

2. Odaklanmanıza yardımcı olur. Uyku öncesi kafamızdan binlerce düşünce geçer. Limon dilimleri ise beynimize ve düşüncelere, "Dur" diyerek uykunun anahtarını uzatır.

3. Antioksidan ve antibakteriyel olan limonun burun deliklerinizden içeri girmesine izin verin. Uyku sırasında zor nefes almak, uykusuzluğa yol açar. Bu durum yine limon dilimleri sayesinde çözülür.

4. Böcekleri etrafınızdan uzaklaştırır. Sineklerle baş etmenizi sağlar. Özellikle yaz geceleri, sineklerden kurtulmanıza ve uykunuzu sağlıkla çekmenize olanak sağlar. Ayrıca limon her tür böceği öldürür. Bu dilimler onları diğer odanın gerisinde tutar.

5. Limon dilimleri uykunuzu iyi almanıza olanak sağladığı için, sabah daha dinç uyanmanın da yolunu açar. Sabahlar erken kalkmak işkence olmaktan çıkar.Limon kokusu beyninizin serotonin seviyelerini artırır.

6. Havayı temizler. Odanın havasını dğeiştirir ve daha taze bir ortama olanak sağlar. Temiz ve fresh bir odada uyumanın zevki ise paha biçilmezdir.