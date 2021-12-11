Limon kabuklarını çöpe atmamanız için 5 neden

Limon kabuklarını çöpe atmamanız için 5 neden

Limonun suyunu sıkıp kabuklarını çöpe mi atıyorsunuz? İşte, sağlığınız için birçok faydası bulunan limon kabuğu hakkında bilmedikleriniz…

Hepimiz, mutfağımızda ve buzdolabımızda önemli bir bileşen olan limonun sayısız sağlık yararının ve kullanımının farkındayız. O ferahlatıcı bir bardak limonata ve bir tabak taze salata, bir parça limon olmadan eksik kalıyor. Kokusuyla bir başka olan limon, besin değeri yüksek lezzet arttırıcıdır. Ve limon sonsuz formlarda kullanılabilirken, kabuğu çoğu zaman çöp kutusuna gider.

Vitaminler, mineraller ve lifler limon kabuğunda bulunur ve bunların hepsinin çeşitli sağlık yararları vardır. Aslında bir limonun kabuğu, meyve veya meyve suyundan daha fazla besin içerir. İşte, limon kabuğunun gizli kalmış faydaları;

1. KİLO VERMEYE YARDIMCIDIR

Limon kabukları, kilo vermeye yardımcı olabilecek birçok şekilde kullanılabilir. İçeriğinde bol miktarda pektin bulunur. Pektin maddesi, vücutta kilo vermeye yardımcı olan bir maddedir. Diyet yaparken detoks sularında bulunan bir dilim kabuklu limonun nedenlerinden biridir.

2. AĞIZ SAĞLIĞINI KORUR

Limon kabukları sitrik asit bakımından yüksektir, bu da C vitamini eksikliğini gidermeye yardımcı olur. Böylece yaygın ağız sorunlarını ortadan kaldırmanızı sağlar. Ağız hastalıklarına neden olan mikropların büyümesini engelleyebilecek antibakteriyel özelliklere sahiptir.

3. KALP DOSTUDUR

Limon kabuğu, kan kolesterol seviyelerini ve diğer kalp hastalığı risk faktörlerini azaltarak kalbin korunmasına yardımcı olabilecek flavonoidler, C vitamini ve pektin içerir.Genetik yatkınlığın olduğu durumlarda günlük beslenmenize mutlaka limon kabuğu yerleştirmelisiniz.

4. BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIR

Limon kabuğu, D-limonen ve C vitamini gibi bağışıklık sisteminizi destekleyen ve hastalık riskinizi azaltan antioksidanlar içerir. Limon kabukları, diğer turunçgiller gibi, bağışıklık sisteminizin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilecek C vitamini içerir. Kendinizi biraz havasız hissetmeye başlıyorsanız, yemeklerinize ve hatta çayınıza limon kabuğu eklemek, vücudunuza atması gereken desteği vermenize yardımcı olabilir.

5. KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Yapılan bir araştırma, limon kabuğu ile siyah çay tüketiminin kanser riskini yüzde 70 oranında azalttığını ortaya koydu. Limon kabukları, kanserli hücrelere karşı savaştığı bilinen Salvestrol Q40 ve limonene sahiptirler.