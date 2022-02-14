Limonu kesip sodanın içine atın bakın neler oluyor!

Limon ve sodanın faydaları saymakla bitmezken, limonlu soda vücudumuz için hangi görevleri görür? Bu iki mucize ürünün bir araya gelmesi, insan sağlığı için oldukça önemli ve faydalı..

Herkesin mutfağında ve sofralarında eksik etmediği soda, cilt ve yemekler için kullanılıyor. Cildi soda ile silmek, kaybedilen canlılığı geri kazandırıyor.

Her sabah uyandığınızda bir pamuk yardımı ile cildinizi silerseniz, gün içerisinde ne kadar canlı ve parlak olduğunu görebilirsiniz.

Ayrıca sodayı yine buz kalıplarına boşaltıp dondurduktan sonra yüzünüze buz olarak uygulayabilirsiniz.

Bunun dışında sağlık için bulunmaz bir nimet olan soda, kilo kaybına yardımcı olur ve yağ yakımını destekler. Yaz aylarına artık az bir zaman kalırken, diyet listenizin başına sodayı mutlaka ekleyin.

Limon ve soda ikilisi diyet yapanlara yardımcı olan iki önemli ürün diyebiliriz... Bu ürünleri doğru kullanmak, kilo problemleri ile vedalaşmanıza zemin hazırlayacaktır.

Ayrıca binbir faydası olan soda sindirimi kolaylaştırır, şişkinlik ve kabızlık gibi sorunların üstesinden başarıyla gelir.

Sade soda kötü kolesterolü düşürür ve kalp damar sağlığını korur. Kalp hastalıkları çağımızın en büyük sorunları arasında gösteriliyor.

Bu nedenle kalp ve damar hastalıklarını önleyecek olan yiyecek ve içeceklere yönelmek daha akıllıca olacaktır.

Sodanın faydalarını ayrı ayrı ele aldık ancak soda karışım halinde olduğunda da bir hayli faydalı.

Özellikle limonla birleşen soda, vücut için mucizevi etkilere sahip olan bir ürün haline geliyor.

Peki, Limonlu soda ne işe yarar, hangi faydaları verir? İşte detayları...

LİMONLU SODANIN FAYDALARI

Limonlu soda; boğaza iyi geliyor ve dişteki plakların temizlenmesine yardımcı oluyor. Daha parlak dişlere kavuşmanıza destek veriyor. Bu da daha güzel gülüşler anlamına geliyor.

Vücudun ihtiyaç duyduğu minerallerin alınmasını sağlıyor. Vücut için önemli minerallar sağlandığında, daha dirençli bir bünyeye sahip olma şansınız artıyor.

İçerisine bir miktar tuz eklendiğinde kalp krizinin önlenmesine yardımcı oluyor. En önemli ve kritik etkilerinden birisi bu diyebiliriz.

Ayrıca bu etkili karışım; böbreklerdeki ve idrar yollarındaki iltihabı, taş oluşumunu önlemeye yardımcıdır.

Yine bu karışım mideyi rahatlatır ve hazmı kolaylaştırır. Akşam yemeğini fazla ya da yağlı yediyseniz; hemen peşine bir limonlu soda içmeniz gerekiyor.

El üzerinde meydana gelen lekelenmelerin giderilmesine yardımcı oluyor. Limon zaten tek başına leke ve akne gidermeye yardımcı bir etkiye sahip.

Limon, mineralli suya hem tat verir hem de yağ yakımında etkili rol oynar. Yani sodayı sade içemeyenler için çok ideal bir karışım. Zararlı içecekler tüketmek istemeyenler yine bu karışımı tercih edebilir.

ÇÖRÇİL YAPIMI

MALZEMELER

1 adet sade soda

1 limon

Az miktarda tuz

YAPILIŞI

Limonun suyunu bir bardağa sıkın ve üzerine 1 çay kaşığı tuz atın. Sonrasında bu karışımı iyice karıştırın.

Tuz eriyene kadar karıştırma işlemine devam edin. Ardından yavaş yavaş sodayı ilave edin. Afiyet olsun.