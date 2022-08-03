Liposuction ameliyatının farkı nedir?

Güvenilir bir zayıflatma uygulaması olan liposuction en farklı tedavi uygulamasıdır.

Bu yöntem üzerinden fazla yağlarınızdan, kırışıklıklardan ve sarkmalardan 2-3 seans sonunda kurtulabilirsiniz. Bu nedenle ilk olarak liposuction fiyatları inceleyebilirsiniz. Fiyat tarifesi incelemesi sonrasında hızlı bir şekilde liposuctionlar yaptırabilirsiniz. Ayrıca uygulama sonrasında ödemenizi nakit ya da herhangi banka-kredi kartınız üzerinden de yapabilirsiniz.

Liposuction Nedir?

Liposuctionlar garantili bir şekilde zayıflama sonucu sunar. Bu nedenle liposuction profesyonel zayıflama merkezi tarafından da tavsiye edilir. Evinizin konforunda liposuction fiyatları bakabilirsiniz. Bu yönde fazla kilolara maruz kalan diğer aile bireyleriniz için de lazer ve diğer liposuctionlar yöntemlerinden güvenle faydalanabilirsiniz.

Liposuction Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Uygulama seanslar üzerinden uygulanır. Bu kapsamda ilgili alan incelenir ve hasta öyküsü dinlenir. Sonrasında liposuctionlar ameliyatına geçilir. Lazer ve diğer diğer yöntemler üzerinden derideki fazla yağlar enjeksiyon cihazı üzerinden emilimi sağlanır. Ameliyat süreci ise hastanın durumu ve klinik merkezinin kalitesine göre farklılık gösterir.

Liposuction İçin Kimler Uygundur?

Uygulama için özellikle de bölgesel fazla yağları olanlar, selülit ve sarkma gibi deri sorunlarına maruz kalanlar uygundur.

Liposuction Yöntemleri Nelerdir?

Uygulamanın en büyük özellikleri arasında kendi içeriğinde de birçok farklı yöntemleri mevcut olmasıdır. Bu kapsamda lazer, ultrasonik ve ıslak yöntem söz konusudur. Bu nedenle hasta öyküsü dinlenerek en uygun yöntem sunulur. Tüm yöntemler başarılı bir şekilde uygulanır. Ayrıca tamamen ağrısız ve acısız bir şekilde uygulanır. Hasta doğrudan seans bittiğinde taburcu edilir.

Liposuction En Sık Nerelerde Tercih Ediliyor?

Uygulama en sık boyun, yüz, omuz, sırt, kol, bacak, kalça bölgesinden tercih ediliyor. Bu kapsamda ihtiyaç duyduğunuz vücut bölgeniz için liposuction yaptırabilirsiniz.

Liposuction Öncesi Bilinmesi Gerekenler

Liposuctionlardan öncesinde mutlaka ilgili zayıflama merkezinden detaylı bilgi alınmalıdır. Uygulamadan önce kullanılan ilaçlar bırakılabilir. Bunun haricinde ameliyat öncesinde yapılması gereken ayrıntılar yoktur.

Liposuction Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Uygulama sonrasında dikkat edilmesi gerekenler söz konusudur. Ameliyat sonrasında yeniden fazla yağlanmalardan korunmalıdır. Bu kapsamda hareketli yaşam tarzına sahip olunmalıdır. Mutlaka günlük düzenli olarak egzersiz çalışmaları yapılmalıdır. Ayrıca verilen ek ilaçların düzenli olarak alınmasına dikkat edilmelidir.

Liposuction Sonuçları Kalıcı Mıdır?

Liposuctionlardan sonuçları kalıcı değildir. Uygulama sonrasında da hastaların özenli bir şekilde hareket etmesi gerekir. Hatalı bir şekilde yapılan ameliyatlar beraberinde hastaların yeniden fazla kilo almasına neden olur. Bu da hastada yaşam kalitesinin düşmesine neden olur. Bu nedenle ameliyat sonrasında hastanın istikrarlı bir şekilde hareketli yaşama devam etmesi yeniden yağlanma oluşmaması açısından hayati bir değer arz eder.

Liposuction Tekniği Hangi Bölgelere Uygulanabilir?

Liposuctionlar yukarıda da vurguladığımız üzere vücudun pek çok farklı bölgelerinden güvenle uygulanabilir. Bu yönde karın bölgesi,omuz ve sırt bölgesi,kol ve bacak bölgesi gibi birçok bölgelerden liposuctionlar sunulabilir.

Liposuction Fiyatları

Tedavi olmadan önce liposuction fiyatları bakmanız önemlidir. Bu yönde amatör türünden özel doktor kliniklerinden uzak kalabilirsiniz. Bu gibi işletmelerin bu ameliyatı daha yüksek fiyattan uygulandığının altını çizebiliriz. Bu durum sizlerin mali yönden ciddi anlamda zararlı çıkmasına neden olur. Liposuctionların fiyatları her yıl güncelleniyor. Bu nedenle de bu dönemde en güncel fiyatından liposuctionlar olabilirsiniz.

Uygulama ücretleri kentler ve ülkeler arasında farklılık gösterir. Bu nedenle yurtdışından liposuctionlar ameliyatı yaptırmanız mali yönden sizlere pahalıya mal olabilir. Dolaysıyla uygulamayı sadece Türkiye özel doktor klinik merkezlerinden yaptırmanız tavsiye edilir. Doktorunuzun özel klinik merkezi üzerinden randevu formunuzu doldurabilirsiniz.

Liposuctionlar hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları ise doktorunuza sorabilirsiniz. Fazla yağlarınızdan kurtulmanın en ağrısız yolu liposuctionlardır. Diğer yöntemler sizlerin zahmet çekmesine neden olur. Bu kapsamda iş ve sosyal hayatınıza daha geç zamanda dönüş yapmanıza neden olabilir. Fakat liposuctionlarda herhangi gecikme durumu yaşanmaz. Böylece iş hayatınızı aksatmanız söz konusu değildir.