Liposuction Kimler Yararlanabilir? Doktor Ozan Balık Tavsiye Ediyor!

Doktor Ozan Balık, son yıllarda çok popüler olan ve özellikle inatçı yağ bölgelerini ortadan kaldıran Liposuction ameliyatı hakkında merak edilenleri açıklıyor.

Lipsuction nedir ve bu estetik operasyondan kimler yararlanabilir? Konu hakkında detaylı bilgiye ve Doktor Ozan Balık tavsiyelerine yazımızda yer verdik. İşte detaylar.

Liposuction Tehlikeli Bir Ameliyat mıdır? Ozan Balık Anlatıyor!

Liposuction işlemi, 1970'lerde ortaya çıktı. Kullanılan kanüllerin çaplarının oldukça büyük ve keskin olması ve kullanılan vakum cihazlarının yetersiz olması nedeniyle o yıllarda ciddi sorunlara neden olmuştur. Prosedür vücutta önemli miktarda sıvı ve elektrolit kaybına neden olabilir. Bu operasyondan sonra geçmişte ölen hastalar oldu. Ama günümüzde bu sorunlar artık geride kaldı.

Son yıllarda kullanılan gelişmiş tıbbi teknikler sayesinde liposuction vücut hatlarının düzeltilmesinde yüksek başarı ile uygulanmaktadır. Bu sebeple vazgeçilmez estetik operasyonlar arasındaki yerini almıştır. Hedef konturun yalnızca zayıflaması değil aynı zamanda düzeltilmesi olduğu sürece risksizdir. Güvenlik sınırı aşılmamışsa, hasta koordineliyse ve hastanede iyi uygulanmış bir teknikle yapılmışsa son derece güvenli bir ameliyattır. Doktor Ozan Balık, liposuction işleminin kimlerde uygulanabileceğini şu şekilde açıklıyor..

Liposuction Kimlerde Kullanabilir?

Her cerrahi işlemde olduğu gibi bu işlem de bir uzman görüşü gerektirir. Bölgesel stabil yağlanma dışında bir kilo probleminiz varsa öncelikle kontrollü bir diyet ve egzersiz programı ile kilo vermek ve daha sonra diyetin gidermediği fazla yağlar üzerinde bu yöntemi kullanmak daha uygun olabilir.

Liposuction, ciddi sistemik bir sağlık sorunu olmayan veya hamile olmayan herkesin kullanabileceği bir yöntemdir. Ancak kalp hastalığı, şeker hastalığı vb. Sistemik sağlık sorunları olan kişilerde kullanım endikasyonları verilmeden önce bir dizi test ile risk faktörleri belirlenmeli ve tehlikeli durumlara karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Yaş bu kullanıma engel olmasa da yaşa bağlı cilt elastikiyeti kaybı nedeniyle bazı yaşlı hastalarda uygun olmayabilir.

Liposuction Hangi Durumlarda İşe Yaramaz?

Doktor Ozan Balık liposuction konusundaki tavsiyelerini şu şekilde sıralıyor; Unutulmamalıdır ki bu uygulamanın varlığı artık kilo almayacağınız anlamına gelmez. Tekrar kilo almamak için ameliyat sonrası yaşam tarzınıza, beslenmenize ve egzersizlerinize dikkat etmeniz çok önemlidir. Sık kilo alıp verme ile uygulama çok etkili olmayacaktır.

Bölgesel yağ fazlalığına ek olarak cilt rahatlıyorsa bu yöntemle mevcut gevşeklik geri getirilemez. Kadınlarda doğum sırasında karın duvarının sarkması liposuction ile giderilemez. Ayrıca bu uygulama ile kişiler selülitten kurtulamaz.

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